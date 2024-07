L'Algérie a connu une hausse remarquable de l'espérance de vie en 2023, grâce aux efforts déployés par les autorités publiques pour améliorer le bien-être de la population.

A cet effet, les derniers chiffres de l'Office national des statistiques (ONS) font ressortir une nette amélioration de plusieurs indicateurs liés au cadre de vie, notamment le niveau de l'espérance de vie en Algérie qui a atteint 79,6 ans au cours des quatre dernières années (2020-2023).

Cette progression met en lumière les efforts déployés par l'Etat afin d'améliorer le bien-être de sa population, notamment ces dernières années qui ont vu les autorités mettre en place une politique ambitieuse visant à renforcer et consolider le système sanitaire du pays, ainsi qu'aux facteurs de développent global.

Ce système qui s'articule autour de plusieurs axes majeurs, s'appuie plus particulièrement sur la numérisation, la réalisation de nouvelles infrastructures hospitalières et la modernisation des équipements médicaux.

A cela, s'ajoutent les projets réalisés dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, liés au domaine de la santé, telles que la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles, la prise en charge sanitaire, l'élaboration d'un guide de travail sur la santé de la mère et de l'enfant.

Le taux de mortalité infantile a considérablement diminué ces dernières années, grâce à l'amélioration des soins maternels et infantiles. Il s'agit aussi de programmes nationaux de prévention et de prise en charge des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle.

Dans le domaine des médicaments, l'année 2023 n'a pas connu de pénuries majeures, alors que la généralisation de la couverture sanitaire complémentaire a permis à une frange plus large de la population d'accéder à des soins de qualité.

L'amélioration de l'espérance de vie en Algérie est une nouvelle illustration des progrès socio-économiques réalisés par le pays et devrait se poursuivre dans les années à venir, selon les estimations, grâce à la volonté politique affichée et aux investissements importants consentis par les pouvoirs publics.

La réforme budgétaire lancée il y a plus d'une année, a consacré, quant à elle, un changement radical dans la gestion des finances et du budget de l'Etat, en ce sens qu'elle est basée sur l'efficacité et la transparence de la gestion des données financières.

A cet effet, la Loi de finances 2024 est venue concrétiser le caractère social de l'Etat, notamment à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens par la revalorisation des salaires des fonctionnaires et l'augmentation de la valeur des dépenses des transferts qui ont atteint 4.208 milliards de dinars.

Ainsi, la valeur des transferts sociaux, à savoir les allocations, pensions et aides octroyées par l'Etat est passée de 1.900 milliards de DA en 2020 à 2.900 milliards de DA au titre de l'année en cours avec 704 milliards de DA alloués à la subvention des produits de base de large consommation.