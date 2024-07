Des centaines de jeunes athlètes (Garçons et Filles) seront engagés dans l'édition 2024 du Championnat national des moins de 18 ans et des moins de 20 ans, prévu du 20 au 22 juillet, au SATO du Stade du 5-Juillet (Alger), suivant la liste d'admission dévoilée samedi par la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

Une compétition qui devrait enregistrer la participation de plusieurs jeunes internationaux, y compris ceux qui avaient brillé dernièrement, lors des Championnats arabes des moins de 23 ans, qui se sont clôturés mardi dernier au Stade du Canal de Suez à El Ismaïlia (Egypte).

Plusieurs épreuves de course, de lancer et de saut sont inscrites au programme de cette compétition, dédiée à la mémoire de Feu Arezki Hamoutène, ancien coureur de demi-fond et de cross, devenu par la suite entraîneur puis dirigeant.

Le dernier délai pour une éventuelle réclamation a été fixé au lundi 15 juillet et "la confirmation des athlètes engagés se fera au moment de la remise des dossards", a-t-on encore précisé de même source.