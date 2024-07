Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé une bande criminelle composée de six (6) individus spécialisée dans le cambriolage de domiciles dans la commune de Rouiba, a indiqué samedi un communiqué de ces services.

"La brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Rouiba a procédé, le week-end dernier, au démantèlement d'une bande criminelle composée de six (6) repris de justice, dont une femme, ayant cambriolé plusieurs domiciles au niveau de la commune de Rouiba", a précisé le communiqué. Les services de la sûreté de la circonscription administrative de Rouiba ont traité cette affaire "après avoir reçu plusieurs plaintes pour cambriolage et vol de sommes d'argent et de bijoux en or", selon la même source, qui a ajouté que les investigations menées par les éléments de la brigade, sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, avaient permis d'identifier et d'arrêter les suspects en un court laps de temps.

"Les éléments de la brigade ont ainsi récupéré une importante quantité de bijoux en or, des téléphones portables, des tablettes électroniques, des montres, ainsi que des sommes d'argent en monnaie nationale (264 millions de centimes) et en devises (2195 euros et 911 dollars canadiens)", a souligné le communiqué.

L'opération s'est également soldée par "la saisie d'un véhicule et d'armes blanches prohibées", a ajouté la même source. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour association de malfaiteurs, vols qualifiés, recèle de vol et détention d'armes blanches prohibées, a conclu le communiqué.