La wilaya de Sidi Bel-Abbes abritera, la 14e édition du Festival culturel international des danses populaires du 10 au 16 juillet, avec la participation de troupes de danses nationales et étrangères, a-t-on appris du Commissaire de cette manifestation M. Mohamed Kazouz.

M. Kazouz a précisé, lors d'une conférence de presse que ce Festival organisé sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts, verra la participation de six troupes en provenance de Palestine, Pologne, Slovaquie, Russie et de Côte d'Ivoire, aux côtés de troupes nationales issues de Tizi-Ouzou, Tamanrasset, Ouargla, Laghouat, Batna, Illizi, Ghardaïa, Khenchla et Sidi Bel-Abbes.

Dans le cadre de ce Festival, organisé sous le slogan "Algérie, carrefour de la paix et de la liberté dans le monde", un programme artistique varié a été élaboré par les organisateurs, à travers des soirées devant être animées par les troupes participantes au niveau des espaces publiques de la ville de Sidi Bel-Abbes, à l'instar du théâtre de plein air, de la place du "Millenium –El Macta 2", ainsi qu'au niveau de la Maison de la culture "Kateb Yacine" et du Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes (TRSBA), a-t-on indiqué.

Cet évènement culturel sera également marqué par des spectacles artistiques devant être animés par les danseurs et les danseuses des troupes participantes au niveau de la place "1er Novembre" et du TRSBA, outre la présentation d'activités de divertissement destinées aux enfants.

Par ailleurs, des expositions de produits artisanaux devant être organisées à l'initiative de la direction locale du Tourisme et la Chambre d'artisanat sont prévues, au Planétarium de la ville de Sidi Bel Abbes, l'occasion de cette manifestation.

Des conférences ayant pour thème ce patrimoine culturel populaire qu'est la danse, devant être animées par des spécialistes du domaine et des artistes, figurent également au programme du Festival qui comprend aussi des ateliers de formation associant les troupes participantes ,nationales et internationales, dans le cadre des échanges culturels.

La cérémonie de clôture de cet évènement culturel international organisé sous la supervision du wali de Sidi Bel-Abbes en coordination avec l'APW et l'APC de cette wilaya , sera marquée par la présentation d'un spectacle artistique mettant en valeur le patrimoine culturel algérien. L'animation sera assurée par toutes les troupes de danse nationales et un autre spectacle impliquant toutes les troupes étrangères présentes à ce rendez-vous, a-t-on signalé.