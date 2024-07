L'ambassade d'Algérie en France a organisé une cérémonie de commémoration à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale.

En plus d’être un moment intense de fraternité et de profond recueillement à la mémoire des valeureux Chouhada, la réception organisée par l'Ambassade a été l'occasion pour l'ambassadeur, Saïd Moussi, de prononcer un discours dans lequel il a rendu un vibrant hommage au sacrifice et au courage des générations successives d'Algériens durant les 132ans de la colonisation, ainsi qu'aux vaillants hommes et femmes de l'Algérie qui ont répondu à l'appel du 1er novembre 1954.

Sur un autre plan, l’ambassadeur d’Algérie en France a tenu à rappeler "les importantes avancées enregistrées par notre pays et les efforts déployés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour l'édification d'une Algérie nouvelle".

Le chef de la mission diplomatique algérienne en France a cité quelques réalisations depuis l'élection du président de la République, rappelant à ce titre les différentes mesures décidées au profit de la communauté telles que la prise en charge du transfert des corps des Algériens décédés à l'étranger, l'intégration des algériens résidents à l’étranger dans le système national de retraite ainsi que les facilités de voyage vers la patrie et la représentation au sein du Haut Conseil de la Jeunesse et de l'Observatoire national de la société civile.

L'Ambassadeur a saisi cette occasion pour réitérer le soutien indéfectible de l’Algérie, peuple et gouvernement algériens au droit des palestiniens d'établir leur Etat avec El-Qods comme capitale, dénonçant les massacres odieux commis contre le peuple palestinien désarmé.

Il a également rappelé la position de l’Algérie qui soutient pleinement le droit des sahraouis à l’autodétermination et le recouvrement de leur souveraineté conformément aux résolutions des Nations Unies.