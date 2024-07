L'Ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud, M. Saad Maandi, a affirmé que la célébration de la fête de l'Indépendance était un grand moment pour méditer les idéaux et principes nationaux sacrés, et réitérer l'attachement à l'édification d'une Algérie "forte et prospère", un des 54 engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à construire l'Algérie nouvelle.

Dans un entretien accordé au journal sud-africain "The African", à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, l'ambassadeur a indiqué que l'Algérie était "guidée par les principes sacrés de justice et d'autodétermination, et a toujours soutenu les mouvements de libération et les justes luttes des peuples pour vaincre le colonialisme, l'occupation et la discrimination raciale en Afrique et dans le monde".

Il a, dans ce contexte, rappelé les 54 engagements du Président Tebboune, visant à construire une Algérie nouvelle, "plus forte et prospère", dont principalement le renforcement de sa position d'acteur clé dans la stabilité et l'instauration de la paix dans la région.

"Notre politique étrangère, fondée sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et sur l'esprit d'amitié, de bon voisinage et de coopération, nous permet de faire face aux menaces à la sécurité en Afrique et dans la région", a expliqué l'ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud.

Il a relevé que cette journée historique était aussi "l'occasion de rappeler que certains pays et certains peuples luttent encore contre l'occupation et la domination coloniales", une raison pour laquelle "la communauté internationale est appelée à soutenir pleinement leur lutte et leur droit de choisir librement leur destin".

"L'Algérie soutient fermement la juste cause palestinienne visant à mettre fin à l'occupation et à établir un Etat palestinien indépendant avec El-Qods Est comme capitale ainsi que l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU", a rappelé l'ambassadeur. Il a également exprimé le ferme soutien de "l'Algérie au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum libre et équitable sous l'égide de l'ONU".

Evoquant les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, M. Maandi les a qualifiées "d'historiques, fraternelles, solides et de privilégiées", cimentées durant la période de la lutte pour la libération contre le colonialisme et l'apartheid.

"L'Algérie et l'Afrique du Sud sont des défenseurs forts et engagés des justes causes des peuples palestinien et sahraoui, et partagent les mêmes valeurs et objectifs de consolider le multilatéralisme, de défendre le droit international, de promouvoir le règlement pacifique des différends et des conflits, et de rendre le monde plus sûr, sécurisé et prospère", a-t-il assuré. Pour M. Maandi, les relations bilatérales ont connu des progrès significatifs au cours des dernières années, grâce aux efforts déployés pour stimuler et accroître la coopération et explorer les opportunités d'investissement et les potentialités des deux pays dans divers domaines. Il a rappelé que de tels efforts s'inscrivent "dans le cadre de la coopération Sud-Sud visant à promouvoir la solidarité entre les pays et à collaborer étroitement pour atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international".

Dans le contexte actuel des relations internationales, l'ambassadeur a estimé "crucial que l'Algérie et l'Afrique du Sud intensifient leur collaboration pour utiliser leurs atouts complémentaires et renforcer leurs capacités afin qu'elles soient en mesure de répondre aux attentes de leurs peuples et de faire face aux temps difficiles".

A cet égard, il a salué la signature, en août 2023, d'un mémorandum d'entente entre les chambres de commerce et d'industrie algérienne et sud-africaine prévoyant la création d'un conseil d'affaires conjoint mais aussi le lancement de la ligne aérienne directe reliant l'Algérie à l'Afrique du Sud qui "représente une étape charnière dans l'amitié de longue date entre l'Algérie et l'Afrique du Sud".