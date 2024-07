La canicule continuera d'affecter plusieurs wilayas du pays, notamment dans le sud, avec des températures qui atteindront ou dépasseront 49 degrés, indique samedi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Placé au niveau de vigilance "Orange", le bulletin concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et Timimoun, où les températures maximales atteindront ou dépasseront 49 C, tandis que les minimales seront entre 34 C et 38 C, et ce jusqu'à lundi.

La vague de chaleur concerne également les wilayas de Djelfa, M'Sila et Batna jusqu'à dimanche, avec des températures maximales entre 44 C et 46 C, et des minimales entre 28 C et 32 C.

Les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M'Ghair, El Oued, Touggourt et Ouargla sont aussi concernées par la canicule, où les températures maximales atteindront ou dépasseront 49 C, et les minimales qui oscilleront entre 36 C et 40 C, et ce jusqu'à lundi, précise la même source.