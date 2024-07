L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a effectué une visite d'inspection au siège de l'entreprise EmploiPartner qui offre des services dans le domaine du recrutement, pour "vérifier l'état d'avancement de conformité de leurs traitements avec les dispositions de la loi", indique vendredi un communiqué de l'ANPDP.

"Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le suivi et le contrôle réguliers des organismes publics et privés concernés par la conformité de leurs traitements avec les dispositions de la loi 18-07, l'ANPDP a effectué une visite d'inspection au niveau du siège d'EmploiPartner qui offre des services dans le domaine du recrutement, afin de vérifier l'état d'avancement de conformité de leurs traitements à la loi 18-07 en particulier les mesures techniques et organisationnelles prises pour sécuriser les données", précise la même source.

En ce sens, "un délai a été fixé à cette entreprise (EmploiPartner) pour se conformer à la loi", ajoute le communiqué.