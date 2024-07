Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a présidé, samedi à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) de Bou Ismail (Tipasa), la cérémonie de sortie de la 49e promotion d'officiers de la marine marchande.

La cérémonie, tenue en présence de responsables, d'élus et de cadres du secteur du transport maritime, a été marquée par la remise de diplômes aux élèves et la distinction d'anciens enseignants et directeurs de l'Ecole.

La sortie de cette 49e promotion, composée de 77 élèves diplômés en Master, ingénieurs d'Etat en sciences de la navigation et en mécanique navale, dont 11 femmes, a coïncidé avec le 50e anniversaire de la création de l'ENSM.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Zahana a précisé que la formation assurée par l'ENSM "a été conçue pour faire face aux défis de sûreté et de sécurité maritimes et de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, conformément à la politique de l'Etat en faveur du renforcement de la qualité du transport maritime".

Le ministre a salué, dans ce sens, "le rôle de l'Ecole dans le développement des ressources humaines hautement qualifiées", rappelant que "5.486 élèves, dont 175 de 22 pays, y ont été formés depuis sa création en 1974".

Soulignant l'importance de disposer de cadres spécialisés dans le développement du transport maritime, M. Zahana a indiqué que l'Etat était "déterminé à soutenir le secteur par des programmes de modernisation et de développement intégrés visant à renforcer la flotte nationale pour augmenter le quota de fret de marchandises de manière à couvrir les besoins nationaux, à augmenter le nombre d'infrastructures à travers l'extension des terminaux des conteneurs au niveau de plusieurs ports nationaux et à généraliser la numérisation pour faciliter le transit des marchandises".

Le ministre a insisté en outre sur l'importance de l'accompagnement économique du secteur du transport maritime et des ports, préconisant d'"allier développement économique et sécurité du domaine maritime, à travers l'élaboration d'une stratégie intégrée du secteur".

Il a, par ailleurs, appelé au "strict respect de l'ensemble des conventions maritimes internationales afin de préserver l'intégrité et la sécurité des navires nationaux" et au "renforcement des capacités portuaires en matière de contrôle, d'organisation du trafic maritime et de protection de l'environnement maritime".

Pour sa part, le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime, Azzedine Kerma, a précisé que l'établissement entendait devenir une référence dans la production de savoirs et d'expertises à travers des programmes à la pointe de la technologie, ajoutant que l'ENSM rejoindra les grandes écoles maritimes au niveau continental grâce à l'intensification de la coopération internationale et au développement de partenariats avec des établissements internationaux de formation maritime.