L'Université chahid Larbi Tebessi de Tébessa est appelée à se renforcer d'une annexe de la Faculté des sciences médicales au début de la prochaine année universitaire 2024-2025, a révélé samedi son recteur, Abdelkrim Gouasmia.

"Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a décidé, suite à la visite du ministre M. Kamel Baddari à la wilaya fin juin passé et son inauguration du nouveau pôle universitaire Drid Abdelmadjid dans la commune de Boulhaf Dir, d'agréer l'ouverture d'une annexe des sciences médicales au sein de cette Université", a précisé le même responsable.

A partir de la prochaine rentrée universitaire, les étudiants inscrits en sciences médicales pourront suivre leur cursus au sein de l'annexe de la Faculté des sciences médicales de l'université de Tébessa qui dispose des structures pédagogiques nécessaires et de l'encadrement qualifié au lieu de se rendre vers d'autres wilayas du pays, a assuré le recteur.

Selon le même responsable, l'Université de Tébessa a formé au terme de l'actuelle année 5.391 diplômés dont 3.363 en licence et 2.055 en master et a accueilli 54 soutenance de doctorat sur un total de plus de 700 étudiants inscrits en troisième cycle de l'enseignement supérieur outre le recrutement de 97 maitres-assistants.

Plus de 6.000 nouveaux étudiants répartis sur 12 domaines de formation devront être accueillis par cette université à la prochaine rentrée, a ajouté M. Gouasmia qui a fait état de l'agrément de 32 offres de formations nouvelles en licence et master.

Université Oran-1: sortie de plus de 5.000 diplômés lors de l’année en cours

Plus de 5.000 étudiants de l’Université Oran-1 "Ahmed Benbella" ont reçu, cette année, leurs diplômes, a annoncé, jeudi, le vice-recteur de cet établissement d’enseignement supérieur chargé des affaires pédagogiques, Professeur Benhadjar Miloud.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de l’année universitaire 2023-2024, organisée au Pôle universitaire "Mourad Salim", le même responsable a précisé que l’Université Oran-1 a vu la sortie de 3.814 diplômés du système licence-master-doctorat (LMD) et 1213 étudiants de la faculté des sciences médicales, dont un nombre important de diplômés ayant reçu d’excellents résultats et qui ont été honorés lors de la cérémonie.

Professeur Benhadjar s’est, par ailleurs, félicité de l’augmentation du nombre de mémoires de fin d’études soutenus cette année, dans le cadre de l’arrêté ministériel 12-75 "un diplôme-une startup, un diplôme-un brevet", au niveau de l’université "Ahmed Benbella".

"Pas moins de 100 projets labélisés ont été enregistrés, cette année, soit plus du double de ce qui a été enregistré, l’année écoulée et 5 fois plus en comparaison avec l’année universitaire 2021-2022", a-t-il fait observer.

Le vice-recteur du même établissement universitaire a, d’autre part, annoncé, l’accueil d’un effectif prévisionnel de quelque 6.000 nouveaux étudiants au cours de la prochaine année universitaire, en sus de l’ouverture de nouvelles spécialités dans le cycle master dans certaines facultés et instituts relevant de la tutelle de cet établissement d’enseignement supérieur.

Il a cité, dans cet ordre d’idées notamment, deux spécialités projetées au niveau de l’Institut de criminologie, créé ces dernières années, à savoir un master en criminologie et un autre relatif au droit pénal et aux sciences criminelles.

De son côté, le Recteur de l’Université "Ahmed Benbella", Amine Abdelmalek a salué les efforts déployés par le corps enseignant et les étudiants au cours de l’année universitaire 2023-2024, qui ont permis, a-t-il soutenu, à un nombre important d’étudiants des diverses spécialités de se distinguer et de réaliser des résultats positifs.

Il convient de souligner que lors de la cérémonie de clôture, à laquelle ont pris part des enseignants, des cadres de l’Université, outre d’anciens recteurs, des diplômes d’honneur et des cadeaux symboliques ont été remis aux étudiants lauréats de chacune des spécialités enseignées dans cet établissement universitaire qui compte 7 facultés et 3 instituts.