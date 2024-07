Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, vendredi, une résolution prorogeant d’une année le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).

Adoptée à l’unanimité, la résolution, portée par l’Equateur et les Etats-Unis, prolonge jusqu'au 15 juillet 2025 le mandat du Bureau onusien dans ce pays des Caraïbes, qui traverse une crise politique et humanitaire exacerbée par la violence des gangs.

Par ce texte, le Conseil réaffirme la nécessité pour toutes les parties prenantes haïtiennes de continuer, notamment avec l’appui du BINUH, de mener un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens qui permette la tenue d’élections présidentielle et législatives libres et régulières, avec la participation des femmes, des jeunes, de la société civile et des autres parties prenantes concernées.

L’instance onusienne invite également toutes les parties prenantes haïtiennes de créer "de toute urgence" un Conseil électoral provisoire et de convenir d’une feuille de route pour ces élections qui soit "pérenne, assortie de délais et communément acceptée".

Le Conseil demande par ailleurs au BINUH d’élaborer, en consultation avec le gouvernement haïtien, une stratégie concernant les moyens qu’il emploiera pour continuer d’appuyer le processus politique dans le cadre de sa mission de bons offices et de compléter les efforts déployés par les pays voisins et par les organisations régionales et infrarégionales en vue de rétablir rapidement les institutions démocratiques et de favoriser la participation de tous les secteurs de la société haïtienne.

De même, la résolution souligne l’importance de la coordination entre le BINUH, la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), les autorités haïtiennes et d’autres partenaires internationaux et régionaux, afin d’assurer la complémentarité et d’optimiser le soutien international à la police nationale haïtienne pour faire face à la violence des gangs.