Gitanas Nauseda a été investi président de la Lituanie pour un second mandat vendredi, selon un communiqué du palais présidentiel.

La cérémonie d'investiture a commencé à midi par un événement cérémoniel au Parlement lituanien, le Seimas, où M. Nauseda a prêté le serment présidentiel en posant sa main sur la Constitution.

Lors de la cérémonie d'investiture, M. Nauseda a déclaré que le budget de la défense de la Lituanie devrait atteindre 4 % du produit intérieur brut, ce qui permettrait à la Lituanie de développer une défense aérienne à longue portée, un bouclier antimissile pour protéger la côte de la mer Baltique et des fortifications pour protéger les frontières terrestres.

En matière de politique intérieure, il a promis de réduire davantage l'exclusion sociale, de créer un environnement plus favorable aux familles et aux personnes âgées, et de se concentrer sur les régions, la culture et l'éducation.

Le gouvernement lituanien a rendu ses pouvoirs au président, qui chargera le cabinet de poursuivre son travail en tant que gouvernement intérimaire jusqu'à ce que le Seimas se prononce à nouveau sur la nomination d'Ingrida Simonyte au poste de Première ministre.

M. Nauseda, économiste de 60 ans, a été réélu président en mai, après avoir battu son adversaire, Mme Simonyte, au second tour des élections présidentielles.