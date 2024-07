Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 38.443 et 88.481 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la Santé.

Les mêmes sources ont révélé que les forces sionistes ont commis 4 massacres contre des familles palestiniennes dans la bande de Ghaza, notant que des dizaines de martyrs et blessés ont été transportés à l’hôpital, en 24 dernières heures.

Le dernier massacre de l'occupation qui a visé le camp des déplacés d'El-Mawassi, dans le sud de la bande de Ghaza, a fait plus de 71 blessés et 289 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.