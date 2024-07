La vague de chaleur observée en Europe centrale a endommagé la piste d'atterrissage de l'aéroport hongrois de Debrecen qui a dû fermer vendredi jusqu'à au moins dimanche, déroutant les passagers vers Budapest.

"Les joints entre les dalles de béton ont probablement été conçus il y a plusieurs dizaines d'années pour des températures plus basses", a déclaré l'aéroport dans un communiqué, pointant un thermomètre à plus de 35 degré sur plusieurs jours.

"La réparation du défaut, détecté jeudi soir, pourrait prendre jusqu'à une semaine", "en fonction des conditions météorologiques", a-t-il prévenu, parlant d'un incident aux conséquences "inédites" après un "stress thermique continu".

Le nombre de passagers concernés par cette fermeture jusqu'à la fin du week-end prochain est estimé à 2.500 et les compagnies qui leur ont vendu des billets devront atterrir et décoller depuis la capitale.

Debrecen, la deuxième ville de Hongrie, proche de la frontière roumaine, est située à environ trois heures de route à l'est de Budapest et dessert en vol direct plusieurs destinations avec des avions court et moyen-courriers.

La Hongrie subit, comme d'autres pays d'Europe centrale, une vague de chaleur depuis dimanche dernier.

La température moyenne mondiale sur les 12 derniers mois (juillet 2023 - juin 2024) est la plus élevée jamais enregistrée, selon l'observatoire européen Copernicus .

Les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur du réchauffement de la planète lié au changement climatique, affirment les scientifiques.