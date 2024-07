La Bourse de Paris a terminé en hausse de 1,27% vendredi, les perspectives de baisse de taux de la banque centrale américaine permettant de mettre de côté les incertitudes politiques du début de semaine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 97,19 points à 7.724,32 points. Grâce à ces trois dernières séances en hausse, il a fait plus que compenser les pertes subies après le deuxième tour des élections législatives et les craintes liées à la paralysie de la nouvelle Assemblée nationale.

La cote parisienne a approché mardi son plus bas niveau depuis l'annonce de la dissolution, tombant à 7.484,62 points, mais a depuis rebondi de plus de 3%. En clôture, il est à son plus haut niveau depuis le 12 juin.

En Europe, les données définitives de l'inflation ont confirmé la tendance, à une semaine de la réunion de la Banque centrale européenne.

L'inflation en France est de 2,5% en juin sur l'indice harmonisé européen, une évolution similaire à la première estimation même si, selon le mode de calcul national, l'inflation a été un peu plus haute qu'envisagé (2,2% contre 2,1%).

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'Etat français à 10 ans a augmenté pour terminer à 3,15% vendredi. Il demeure nettement inférieur à son niveau de vendredi dernier (3,21%), et à plus haut niveau de la semaine (3,26).

Wall Street termine en hausse malgré de mauvais indicateurs

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi décidée à repartir de l'avant malgré de mauvais indicateurs et des résultats mitigés.

Le Dow Jones s'est apprécié de 0,62%, l'indice Nasdaq est monté de 0,63% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,55%. Wall Street a accueilli avec flegme la publication de l'indice de prix à la production PPI, ressorti à 0,2% sur un mois en juin, contre 0,1% annoncé par les économistes.

Les opérateurs ont aussi fait peu de cas de l'enquête de l'université du Michigan sur le moral des consommateurs. L'indice de confiance a chuté à 66 points, au plus bas depuis novembre, nettement en deçà des 68,2 prédits par les économistes.

Les investisseurs ont été encouragés dans ce sens par une nouvelle détente des taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans est descendu à 4,44%, soit son plus faible niveau depuis quatre mois.

Dernier obstacle surmonté, les résultats de trois banques majeures de la place. S'ils sont tous ressortis au-dessus des attentes, Citigroup (-1,81%) et JPMorgan Chase (-1,21%) ont vu leurs créances douteuses augmenter sensiblement.

Par ailleurs, la seconde et Wells Fargo (-6,02%) ont relevé leurs prévisions de coûts de fonctionnement sur l'ensemble de l'exercice. Mais les opérateurs avaient rechaussé les lunettes roses et ont porté les indices vers le haut.

Ce signe d'un élargissement du mouvement acheteur à Wall Street rassure les investisseurs, qui s'inquiétaient de voir les gains de New York tenir, jusqu'ici, à une poignée de valeurs technologiques.

Les Bourses occidentales finissent la semaine en hausse

Les Bourses européennes et américaines ont fini en hausse vendredi, progressant sur l'ensemble de la semaine, grâce surtout aux espoirs renforcés de voir la banque centrale américaine baisser ses taux prochainement.

Après deux séances consécutives de nette hausse, les Bourses de Paris (+1,27%), Londres (+0,36%) et Francfort (+1,15%) et Milan (+0,77%) ont continué sur ce chemin et toutes progressent sur la semaine, entre 0,6% et 1,7%.

A New York, le Dow Jones s'est apprécié de 0,62%, l'indice Nasdaq est monté de 0,63% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,55%.

Wall Street a accueilli avec flegme la publication de l'indice de prix à la production PPI, ressorti à 0,2% sur un mois en juin, contre 0,1% annoncé par les économistes.

Les opérateurs ont aussi fait peu de cas de l'enquête de l'université du Michigan sur le moral des consommateurs. L'indice de confiance a chuté à 66 points, au plus bas depuis novembre, nettement en-deçà des 68,2 prédits par les économistes.

Les investisseurs ont été encouragés dans ce sens par une nouvelle détente des taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans est descendu à 4,44%, soit son plus faible niveau depuis quatre mois.

Les cours du pétrole se sont repliés vendredi.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est effrité de 0,43%, pour clôturer à 85,03 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en août, a lui cédé 0,49%, à 82,21 dollars.

L'euro a dépassé le seuil symbolique de 1,09 dollar pour la première fois depuis un mois. Vers 20H55 GMT, il gagnait 0,36%, à 1,0907 dollar pour un euro.