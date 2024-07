Le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu, à Alger, une délégation de l'Autorité régionale de régularisation de l'électricité de la CEDEAO (ARREC), conduite par son président, Kocou Laurent Tossou, avec lequel il a évoqué les moyens du renforcement du partenariat et de la coopération entre les deux parties, lit-on dans un communiqué du groupe.

Cette rencontre, qui s'est déroulée au niveau de la Direction générale de" Sonelgaz, s'inscrit dans le cadre du "renforcement du partenariat économique de Sonelgaz sur les plans extérieur et notamment continental", ajoute la même source, indiquant que les deux parties ont abordé lors de cette rencontre "les moyens de partenariat et de coopération entre Sonelgaz et l'ARREC qui regroupe 14 pays africains". Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Adjal a évoqué "les expériences importantes dont jouit le groupe en matière de production du transfert et de distribution de l'électricité et de transfert et de distribution du gaz, outre sa capacité de production de l'électricité, ainsi que son grand atout dans le domaine de la formation, de la numérisation et de la fabrication", ajoute la même source.

Dans ce cadre, M. Adjal a affirmé que Sonelgaz "est prête à s'engager dans des coopérations et des partenariats avec les pays africains pour le transfert d'expertise dans différentes spécialités outre l'exportation de l'électricité".

De son côté, le président de l'ARREC a exprimé son "grand intérêt pour l'expertise et l'expérience de Sonelgaz dans son domaine de spécialité", soulignant "la nécessité d'élargir la collaboration de manière à soutenir et renforcer les voies du partenariat africain".

Plutôt dans la journée, la délégation avait rendu visite au siège de Sonelgaz où elle avait suivi un exposé exhaustif sur la société, son domaine d'activité son expertise majeure dans la gestion du système d'électricité, a précisé le groupe dans son communiqué.

La délégation a également rendu visite au siège de l'école de formation de Ben Aknoun à Alger, où elle avait "consulté les différentes spécialités et services qu'offre cette école, sur laquelle Sonelgaz s'appuie pour la formation, l'encadrement et le développement de son capital humain", conclut le communiqué.