Le président du cluster industriel électrique d'Algérie (CIEL), Bachir Djilani Kobibi a affirmé, à Mostaganem, que l'industrie électrique algérienne a réalisé l'autosuffisance avec de grandes capacités et opportunités dans le domaine de l'exportation.

Dans une déclaration à l'APS en marge de la visite d'une délégation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAS) au groupement industriel GISB ELECTRIC de Mostaganem, M. Kobibi a souligné que "l'Algérie a réalisé l'autosuffisance dans le domaine des industries électriques soit au niveau de l'industrie ou des techniques et dispose d'un tissu industriel public et privé produisant actuellement des transformateurs, des turbines, nonobstant l'expérience en matière d'installation, de gestion, de distribution, de maintenance et des études".

Après avoir affirmé que les moyens disponibles en Algérie sont les plus importants dans le continent africain, il a souligné qu'il existe une production supplémentaire d'outils électriques qui peuvent être exportés vers l'Afrique, d'une valeur (équipements, techniques et études) pouvant atteindre 10 milliards de dollars par an.

Concernant le tissu industriel activant dans le domaine des industries électriques, il a indiqué que "le nombre d'industriels est en augmentation, notamment après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les investissements et les dispositions qu'elle a apportées et qui contribuent à l'amélioration du climat des affaires en Algérie".

A ce titre, Djilani Kobibi a souligné que "le nombre d'industriels dans le domaine des lampes électriques, par exemple, est passé de deux à 20 actuellement, de même que pour les transformateurs et les câbles électriques, qui ont connu un bond dernièrement".

Le Cluster industriel électrique algérien compte, comme groupe professionnel pour développer l'industrie nationale dans ce domaine et augmenter sa contribution à l'exportation hors hydrocarbures, plus de 160 industriels, 13 laboratoires, 65 entreprises de réalisation, 59 bureaux d'études techniques et 6500 entreprises spécialisées en travaux électriques, a-t-on souligné.