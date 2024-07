Une délégation de hauts cadres du groupe Sonelgaz a entamé une visite d’inspection aux installations énergétiques à travers la wilaya de Djanet, a-t-on appris de la direction locale de l’énergie et des mines.

Conduite par le président directeur général (PDG) de la filiale Sonelgaz-production de l'électricité, Khaled Nouasri et le directeur adjoint de Sonelgaz distribution, Ahmed Tabache, ainsi que des cadres centraux et locaux, cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre du suivi des projets énergétiques relevant du groupe Sonelgaz, a précisé la même source.

A cette occasion, M. Tabache a indiqué à l’APS que cette tournée intervient au titre du suivi du programme de raccordement du système électrique entre le nord et le sud du pays, et du contrôle de la qualité des prestations offertes aux citoyens.

Et d’ajouter que la wilaya de Djanet a bénéficié de plusieurs programmes en vue de renforcer les réseaux d’électricité et de gaz naturel, à l’instar du plan spécial pour couvrir la demande croissante d'électricité durant l'été dans le grand sud et celui d’appui au secteur de l’énergie au niveau des dix nouvelles wilayas, ce qui nécessite, a-t-il souligné, ''un suivi permanant par les cadres du groupe, en plus de mobiliser tous les moyens matériels et humains pour répondre aux besoins des directions locales''.

Le même responsable a, à ce titre, fait savoir que ''le groupe Sonelgaz sera bientôt renforcé avec le recrutement de personnel supplémentaire, tous postes confondus, devant être déployé dans la wilaya''.

De son côté, le directeur local de Sonelgaz-Distribution, Mabrouk Kastel, a révélé que la wilaya de Djanet s'est vue accorder d'importants projets visant à améliorer le service public, tels que le raccordement de la commune Bordj El Haoues, 140 km au nord de Djanet, au réseau du gaz naturel dont la première tranche du projet a été déjà concrétisée en attendant l'achèvement des procédures nécessaires pour la mise en chantier de la deuxième tranche.

Il s’agit en outre de l'acquisition de nouveaux équipements modernes pour renforcer le réseau de distribution d'électricité, a-t-il poursuivi.

La délégation a assisté à une réunion avec les autorités locales, s'est articulée autour des préoccupations soulevées par les citoyens, avant d’inspecter une centrale électrique d’une capacité de 17 mégawatts (MW) implantée au chef-lieu de la wilaya.

Le programme de la délégation comprend également une autre centrale électrique à Bordj El Haoues qui s’est dotée de nouveaux équipements afin d’augmenter sa capacité de production éclectique, en passant de 3 MW à 7 MW, selon les explications fournies sur place.

Cette wilaya de l’extrême sud-est du pays a bénéficié récemment d’une installation énergétique similaire d’une capacité de 3 MW au niveau de la localité de Tadjentouert dans la périphérie de Djanet, a-t-on encore signalé de même source.