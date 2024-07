La Caisse de garantie des crédits d'investissements-PME (CGCI-PME) a accordé en 2023 des garanties totalisant plus de 28 milliards de dinars (mds DA), soit une hausse en valeur de 30%, a indiqué M. Samir Medjkane, Directeur général de cette institution, qui compte accroître son volume d'activité de même que ses banques partenaires, facilitant ainsi l'octroi des crédits aux PME.

"En 2023, la CGCI PME a garanti 430 opérations de crédits. En terme d’activité de l’exercice, la Caisse a enregistré une augmentation de 30% en valeur, soit 28 milliards de Da de crédits mobilisés", a-t-il précisé dans un entretien à l'APS.

Selon le premier responsable de cet établissement dont le capital est détenu par le Trésor public et six banques étatiques, l'objectif pour l'année en cours est d'accroître son volume d'activité, élargir son réseau de banques partenaires et d’améliorer l'efficacité de ces processus de souscription et d’indemnisation afin de renforcer son rôle de soutien au développement des PME algériennes.

Il a fait savoir que durant le premier trimestre de 2024, la CGCI-PME a octroyé 107 garanties pour un montant total de crédits garantis de plus de 6 Mds Da.

"Ces chiffres représentent une évolution positive significative par rapport à la même période de l'année précédente, avec une augmentation de 20% en nombre de garanties et de 7% en valeur des crédits garantis", a-t-il souligné.

Depuis sa création en 2006, à fin 2023, la CGCI-PME a accordé des garanties cumulées pour plus de 4700 projets d'investissement, soit l'équivalant de plus de 201 mds DA.

Cela reflète ''l'engagement continu de la CGCI dans le soutien au financement des PME algériennes et souligne notre rôle crucial dans le développement du tissu économique national, démontrant l'ampleur de notre contribution à la facilitation de l'accès au crédit pour les entreprises'', note encore M. Medjkane.

S'agissant des indemnisations consenties par la Caisse, elles se sont élevées à 3,4 Mds Da en 2023 contre 1,6 Mds de DA en 2022 alors qu'elles totalisaient 288 millions de DA en 2021.

Renforcer le processus de digitalisation

A travers les garanties qu'elle accorde contre le paiement d'une prime de 0,5% du montant du crédit, la CGCI-PME encourage les banques et les institutions financières (notamment opérant dans le leasing) à octroyer des crédits aux entreprises potentiellement rentables.

Actuellement en partenariat avec toutes les banques publiques de la place ainsi que les établissements financiers de leasing qui leur sont affiliées, la CGCI-PME compte également dans son portefeuille clients des banques privées, indique son directeur, qui relève que l'objectif est d'"élargir son champ d’action à tout le réseau bancaire national pour contribuer à faciliter l’octroi de prêts aux entreprises".

Interrogé, d'autre part, sur la digitalisation des procédures de garantie des crédits aux PME, le Directeur Général de la CGCI a affirmé que cette dernière s'est déjà dotée d'une plateforme de souscription de garantie (la E-garantie), et qu'une nouvelle version de cette plateforme est en préparation pour être déployée "au cours de cette année".

Opérationnelle depuis juin 2023, la version pilote de la E-Garantie permet déjà à quatre banques partenaires de "souscrire à la garantie CGCI en temps réel. Cette dernière a pris en charge, également, l’échange de tous les documents liés à la garantie et l’indemnisation dont la demande de garantie, le tableau d’amortissement, les factures, la fiche de déclaration de sinistre", selon les précisions de M. Medjkane.

Il a mis l'accent sur l'importance du volet communication et sensibilisation des PME quant à la vocation de la CGCI-PME en tant qu'instrument des pouvoirs publics pour soutenir la politique nationale en matière de financement des entreprises et vulgariser les procédures de souscription à la garantie et les mécanismes d’indemnisation.