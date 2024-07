Quatre personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi dans la région d'Azzaouia relavant de la commune d'Azzaba à l'Est de la wilaya de Skikda, a-t-on appris des services de la protection civile.

L’accident qui s’est produit à la suite d’une collision entre deux voitures et un camion, a entrainé le décès sur place de 4 personnes âgées de 25 à 55 ans, déposées à la morgue de l'Hôpital Mohamed Dandan à Azzaba, a précisé la même source .

L'accident a également causé des blessures a deux personnes qui ont reçus les premiers secours avant de les évacuer à la même structure de santé, selon la même source, qui a indiqué que les services de la protection civile à Skikda ont déployé suite à cet accident un camion, deux ambulances et 6 agents de divers grades .

De leur côté, les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de cet incident

Mascara : un mort et deux blessés dans deux accidents distincts

Une personne est morte et deux autres ont été blessées dans deux accidents de la route, survenus jeudi soir dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris vendredi de la direction locale de la Protection civile.

Le premier accident s’est produit sur la route nationale A17 dans son tronçon reliant les communes de Mascara et de Bouhanifia, suite au dérapage et au renversement d’un véhicule touristique causant la mort du chauffeur âgé de 23 ans sur le coup. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’établissement hospitalier spécialisé en urgences médicales de Bouhanifia, a-t-on indiqué.

Le deuxième accident est survenu sur la route nationale 91 dans son tronçon reliant les communes de Maoussa et Tighennif, suite au dérapage et renversement d’un véhicule touristique faisant deux blessés graves, qui ont été transférés vers le service des urgences de l’établissement hospitalier de Tighennif, selon la même source.

Pour leur part, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ces accidents.

Météo : La canicule persistera dans plusieurs wilayas (BMS)

La canicule continuera d'affecter plusieurs wilayas du pays, notamment dans le sud, avec des températures qui atteindront ou dépasseront 49 degrés, indique samedi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Placé au niveau de vigilance "Orange", le bulletin concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et Timimoun, où les températures maximales atteindront ou dépasseront 49 C, tandis que les minimales seront entre 34 C et 38 C, et ce jusqu'à lundi.

La vague de chaleur concerne également les wilayas de Djelfa, M'Sila et Batna jusqu'à dimanche, avec des températures maximales entre 44 C et 46 C, et des minimales entre 28 C et 32 C.

Les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M'Ghair, El Oued, Touggourt et Ouargla sont aussi concernées par la canicule, où les températures maximales atteindront ou dépasseront 49 C, et les minimales qui oscilleront entre 36 C et 40 C, et ce jusqu'à lundi, précise la même source.