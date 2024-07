La police judiciaire de Mostaganem a arrêté deux dealers de drogue dure et a opéré la saisie d'une quantité de cocaïne, a-t-on indiqué, samedi, dans un communiqué de la sûreté de wilaya.

L'opération intervient sur la base d'informations faisant état d'un individu qui détenait une quantité de drogue et de psychotropes dans son domicile pour l'écouler à travers les quartiers et cités de la ville de Mostaganem, a-t-on fait savoir.

Suite aux investigations, la police a identifié le mis en cause et a perquisitionné son domicile sur ordre du procureur de la République compétent territorialement. L'opération a permis de découvrir 11 sachets en plastique renfermant une poudre blanche de 4,2 grammes et l'expertise techniques a révélé que c'est de la cocaïne, a-t-on précisé.

L'enquête a permis l'arrestation du deuxième prévenu impliqué dans cette affaire. Après accomplissement des procédures judiciaires, les deux mis en cause qui sont des récidivistes, ont été mis sous mandat de dépôt pour possession de drogue dure et trafic avec récidive, a-t-on ajouté.