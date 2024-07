L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a salué, samedi à Chlef, par la voix de son Secrétaire général, Issam Bedrissi, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de se présenter pour un deuxième mandat à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, lui apportant son soutien dans cette démarche pour la poursuite du processus de réformes et d'édification de l'Algérie nouvelle.

Lors d'une rencontre régionale des adhérents de l'UGCAA des wilayas de l'ouest et du sud-ouest, tenue au Centre culturel islamique de Chlef, M. Bedrissi a salué la décision du président de la République de se présenter pour un deuxième mandat, disant soutenir sa candidature en reconnaissance des "réalisations accomplies durant le premier mandat" et pour assurer "la poursuite du processus de réformes et d'édification de l'Algérie nouvelle".

M. Bedrissi a estimé que la préservation des acquis réalisés dans différents domaines, notamment économique, exigeaient des efforts concertés, appelant les adhérents de l'Union à participer aux campagnes de sensibilisation des citoyens à l'importance de voter à la Présidentielle du 7 septembre.

"L'UGCAA mène la bataille du développement aux côtés du Gouvernement et adhère à l'ensemble des démarches visant à réaliser la stabilité socioéconomique et à consacrer une véritable culture citoyenne, dont l'élection est un des fondements", a-t-il affirmé.

Aussi, il a souligné l'importance de la mobilisation des commerçants et des artisans pour mener à bien ce rendez-vous électoral, insistant sur le respect des permanences et la mise à disposition de tous les services nécessaires à même de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions.

Le Madjlis "Cheikh Ba Abderrahmane El Kourti" de Ghardaïa soutient la candidature de M. Abdelmadjid Tebboune

Le Madjlis "Cheikh Ba Abderrahmane El Kourti" composé des notables des tribus de la vallée du M’Zab (Ghardaia) a exprimé son soutien à la candidature de M. Abdelmadjid Tebboune, aux prochaines élections présidentielles anticipées, prévues le 7 septembre prochain.

Dans un communiqué rendu public dans la soirée de jeudi à vendredi, le Madjlis Cheikh Ba Abderrahmane El Kourti, haute instance du M’Zab regroupant les notables d’une dizaine de ksour du M’Zab ainsi que Berriane et Guerrara, chargé de la vie politique, économique et sociale des habitants, a appelé à "l'adhésion et à une mobilisation pour une forte participation à ces élections qui renforcent le processus démocratique de notre pays".

Le même conseil estime que le soutien pour un second mandat de M. Abdelmadjid Tebboune permet de "poursuivre le processus de réformes et de parachever le programme et les réalisations enregistrées sur tous les plans et propulser l'Algérie vers un avenir prometteur auquel le peuple algérien aspire".

Et d’ajouter que "le président de la République a réussi durant son 1er mandat à réaliser la stabilité politique et socio-économique, en dépit de la situation difficile qu'a traversée le pays et des complots ourdis contre l'Algérie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et de préserver la cohésion du tissu social du pays".

Le communiqué a également mis en avant "les étapes majeures franchies par l'Algérie nouvelle sous la conduite du président de la République notamment la modernisation et le renforcement de notre Armée nationale populaire ainsi que la lutte contre la bureaucratie et contre la dépendance, sur le plan économique, aux hydrocarbures".

Par la même occasion, le Madjlis Cheikh Ba Abderrahmane El Kourti a appelé à une participation massive à la prochaine échéance présidentielle pour préserver la stabilité et la sécurité du pays et de ses institutions.

Accréditation des journalistes exerçant pour le compte d'un organe de droit étranger du 15 juillet au 20 août (ANIE)

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé vendredi que la demande d'accréditation des journalistes professionnels de nationalité Algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger, aux fins de couvrir l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, devra se faire auprès de la mission diplomatique ou la représentation consulaire Algérienne dans le pays où est établi le siège social de l'organe employeur à compter du 15 juillet et jusqu'au 20 août.

"Dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, l'ANIE porte à la connaissance des journalistes professionnels de nationalité Algérienne ou de nationalité étrangère devant exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger, aux fins de couvrir l'élection présidentielle prochaine, que la demande d'accréditation devra se faire auprès de la mission diplomatique ou la représentation consulaire Algérienne dans le pays où est établi le siège social de l'organe employeur à compter du 15 juillet 2024 et jusqu'au 20 août 2024", lit-on dans communiqué de l'ANIE.

L'ANIE a également souligné que "la demande d'accréditation doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : Une demande émanant de l'organe employeur du journaliste professionnel, un formulaire d'informations pour accréditation temporaire disponible sur le site web de l'ANIE, www.ina-elections.dz , un formulaire de demande de visa disponible sur le site web du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et des Représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, dûment rempli par l'intéressé, une photocopie de la carte professionnelle de l'intéressé, deux (02) photos d'identité, une photocopie du passeport de l'intéressé, et la liste du matériel technique".

Laghouat : la Présidentielle du 7 septembre, pierre angulaire du parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle (Bengrina)

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé, samedi depuis Laghouat, que la prochaine Présidentielle constituait "la pierre angulaire du parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle".

Animant un meeting au Théâtre régional Belkacem-Fantazi de Laghouat, M. Bengrina a souligné que l'élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre prochain constituait "la pierre angulaire du parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle", appelant à "une large participation populaire à cette échéance".

Le Mouvement El-Bina compte sur "une forte participation de l'ensemble des partis et acteurs politiques à cette échéance nationale pour soutenir ce processus dans le cadre de la démocratie participative", a-t-il dit, soulignant que "l'édification de l'Algérie se fait dans le cadre de la tolérance et de la fraternité et loin des discours de haine et de l'exclusion".

M. Bengrina a expliqué que le soutien de sa formation politique à la candidature du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour un deuxième mandat, visait à "assurer la cohésion entre les institutions de l'Etat dans l'accomplissement de leurs missions, aider les catégories vulnérables et protéger la décision nationale".

Il a, par là même, salué le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection de la stabilité du pays.

Le président du Mouvement El-Bina a également salué les réalisations accomplies au cours des cinq dernières années dans tous les domaines, notamment la sécurité alimentaire, affirmant que les chiffres enregistrés cette année dans la production de céréales et de légumes secs, qui sont des cultures stratégiques, "reflètent l'intérêt majeur que l'Etat accorde au secteur de l'agriculture, qui est lié à sa souveraineté".

M. Bengrina a, par ailleurs, mis en avant les principes constants de l'Algérie en faveur des causes justes, celles des peuples frères palestinien et sahraoui en tête.