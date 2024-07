Pas moins de 451 familles occupant des bâtisses précaires, dans les communes relevant de la tutelle administrative de la daïra de Bethioua (Oran), ont été relogées, samedi, dans des appartements décents, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La cellule de communication et d'information a précisé que le relogement de ces familles qui a eu lieu en présence des autorités locales et des représentants des services de la wilaya, concerne 213 familles de la commune de Ain El-Bia, 132 de la commune de Bethioua et 106 autres de celle de Mers-El Hadjadj, indiquant qu'elles ont été relogées dans des habitations décentes implantées dans la localité de Djeffafla, sise dans la commune de Mers-El Hadjadj.

Les autorités locales ont mobilisé d'importants moyens et logistiques pour cette opération, à l'issue de laquelle les bâtisses précédemment occupées par ces familles ont été éradiquées dans l'optique de l'exploitation future de l'assiette foncière récupérée à des fins d'utilité publique, a fait savoir la même source.

Les bénéficiaires de ces logements ont exprimé leur joie et leur bonheur de pouvoir vivre dans des appartements disposant de toutes les commodités nécessaires.

A rappeler que la wilaya d'Oran a initié, durant la semaine dernière, deux opérations ayant donné lieu au relogement dans de nouvelles habitations de plus de 1.000 familles occupant des bâtisses précaires.