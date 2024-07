1.314 exploitations agricoles ont été recensées à Djanet depuis le lancement du Recensement général de l'agriculture (RGA-2024) le 19 mai dernier, qui se poursuit dans cette wilaya, ont rapporté samedi les responsables de la direction des services agricoles (DSA).

L'opération du RGA a atteint un taux d'avancement de 78,59% à Djanet, selon la cellule de communication de la commission locale du RGA, qui a rappelé que ce recensement cible un total de 1.672 exploitations agricoles au niveau de la wilaya.

D'importants moyens matériels et humains, dont notamment deux superviseurs, trois observateurs, 19 agents de recensement, et 8 véhicules, ont été mobilisés pour la réussite de cette opération placée sous le slogan "Informations précises, développement durable", qui se poursuivra jusqu'au 17 juillet, a ajouté la même source.

Des actions de sensibilisation ciblant les agriculteurs et éleveurs sur l'importance du RGA ont été initiées par la direction des services agricoles de la wilaya en coordination avec les acteurs du secteur, à l'instar de la chambre de l'agriculture, à travers l'animation des rencontres directes et via les réseaux sociaux et la radio locale, a-t-on précisé.

Des réunions périodiques sont organisées par la direction du secteur pour l'évaluation et le suivi sur le terrain du recensement, a-t-on encore fait savoir.