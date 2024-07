Les trois judokas algériens qualifiés aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris (26 juillet - 11 aout), effectueront un dernier stage pré-compétitif à partir du 16 juillet en France avant leur entrée en lice dans les épreuves individuelles des JO, a-t-on appris auprès du président de la Fédération algérienne de la discipline, Yacine Silini.

Actuellement en stage à Valence (Espagne), Dris Messaoud (-73 kg), Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg) et Belkadi Amina (-63 kg), rallieront Alger dimanche avant de prendre part à cet ultime regroupement, qui débutera deux jours plus tard dans la capitale française.

Dans une déclaration à l'APS, Yacine Silini a assuré que les trois judokas algériens avaient le moral au beau fixe à deux semaines du début des JO 2024, et sont prêts à relever le défi avec un podium olympique en point de mire.

"Nos judokas se préparent dans d'excellentes conditions depuis trois ans. Messaoud et Belkadi ont décroché leur qualification haut la main en se hissant parmi les 18 meilleurs de leurs catégories respectives au ranking olympique. Cette performance leur a donné plus de détermination pour vivre pleinement leur rêve olympique et espérer monter sur le podium", a-t-il déclaré.

Concernant le dernier stage pré-compétitif à Paris, le président de la FAJ a indiqué que ce regroupement servira de répétition générale pour nos judokas et aussi travailler l'aspect psychologique avant le début des épreuves.

Avant de se rendre à Valence (Espagne), Dris Messaoud et Mohamed El Mehdi Lili avaient effectué un premier stage bloqué en Croatie, alors qu'en même temps, leur compatriote Belkadi Amina se trouvait en Côte d'Ivoire, pour disputer le Tournoi "Open Africain d'Abidjan".

La native de Tlemcen et sociétaire du club Dynamique de Baba Hassen avait glané la médaille d'or, après sa victoire en finale des moins de 63 kilos, contre la Camerounaise Erna Cindy Heukoua Douanla. Les épreuves individuelles de judo se dérouleront du 27 juillet au 2 août au Champs de Mars Arena de Paris, selon le programme des JO-2024.

L'Algérie participera aux JO 2024 de Paris (26 juillet - 11 aout) avec 46 athlètes dans 15 disciplines sportives.