Une délégation du Comité olympique et sportif algérien (COA), présidée par le chef de mission aux Jeux olympiques 2024 (26 juillet - 11 août), Kheireddine Berbari, se rendra le jeudi 18 juillet à Paris, afin de préparer l'arrivée des athlètes algériens au village olympique.

"Une réunion de travail est prévue avec le comité d'organisation local des JO-2024, avec à l'ordre du jour le réglage des derniers détails avant l'arrivée des premiers athlètes algériens", a indiqué Berbari en marge de la cérémonie de signature d'une convention de partenariat d'une durée de quatre ans entre le Comité olympique et sportif algérien (COA) et la compagnie aérienne Air Algérie, tenue jeudi au Musée olympique et sportif algérien. Berbari a également fait savoir que le premier contingent de la délégation algérienne, composé des athlètes de la voile (1) et du tir sportif (3), ralliera la capitale française le samedi 20 juillet et sera suivi par les lutteurs (8), dont le départ est programmé le jeudi 1er août.

Se trouvant en stage à l'étranger, les autres athlètes algériens qualifiés aux JO 2024, rejoindront directement le village olympique à Paris.

"Nous avons établi un programme offrant l'occasion à nos athlètes de rallier le village olympique une semaine avant le début de leurs compétitions, afin de leur permettre de s'acclimater avec les lieux d'entrainements et entrer dans le bain olympique. Nos athlètes quitteront le village olympique 24 heures après la fin de leurs compétitions respectives", a-t-il précisé.

Par ailleurs, les responsables du COA ont programmé une conférence de presse sur la participation algérienne aux Jeux olympiques Paris 2024, le mercredi 17 juillet (10h00) au siège de l'instance olympique à Ben Aknoun (Alger).

L'Algérie participera aux JO 2024 de Paris (26 juillet - 11 aout) avec 46 athlètes dans 15 disciplines sportives.