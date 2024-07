L'ambassade d'Algérie à Nairobi a célébré le 62ème anniversaire de l'indépendance par l'organisation de nombreuses activités au profit de la communauté nationale établie au Kenya.

D'anciens étudiants kenyans diplômés des universités algériennes étaient aussi présents à la cérémonie organisée au siège de l'ambassade d'Algérie à Nairobi afin de conférer à l'évènement la dimension de fraternité et de solidarité entre les deux pays et les efforts que ne cesse l'Algérie de consentir afin de manifester sa solidarité avec le continent africain, en application des idéaux de la glorieuse révolution nationale. Plus de 60 invités avaient pris part à la cérémonie, entamée par la levée des couleurs nationales suivie de la récitation de la Fatiha du Saint coran à la mémoire des valeureux martyrs.

Lors de cette cérémonie, l'ambassadeur d'Algérie à Nairobi, M. Mahi Boumediene, a souligné, dans une allocution, "la signification historique de la date de l'indépendance à la fois pour le peuple algérien et les idéaux et les valeurs ayant animé les architectes de la révolution du 1er novembre, et qui ont été repris, à l'indépendance, comme éléments fondateurs de l'Algérie tant au plan interne qu'externe".

Mettant en avant les réalisations de l'Algérie ces dernières années, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, destinées à l’amélioration des conditions de vie de la population et à la relance du tissu économique national par des illustrations chiffrées, M. Boumediene a relevé, à l'occasion, "les efforts consentis en vue de consolider la stabilité politique et institutionnelle du pays suivant une conception prônant une gestion inclusive et participative des affaires publiques".

L'ambassadeur a mis l'accent, à ce titre, sur "l'intérêt accordé à la communauté nationale à l'étranger par les pouvoirs publics", rappelant les différentes décisions prises en vue "d'améliorer les prestations consulaires et de rendre la protection consulaire plus efficiente dans les pays d'accueil", et "les facilitations décidées au profit de la diaspora pour qu'elle puisse bénéficier des différents programmes publics subventionnés par l'Etat".

Il a insisté, dans ce contexte, sur "l'importance d'un appui populaire à la relance du processus d'édification nationale en cours à travers, entre autres, la participation au prochain scrutin présidentiel" qu'il a qualifié d'"étape essentielle à réussir pour renforcer la stabilité politique du pays et le prémunir des tentatives extérieures visant à le fragiliser".