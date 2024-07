La membre du Conseil de la nation, Nouara Saadia Djaafar, prend part au Forum universel du leadership féminin, organisé par le Parlement européen, les 11 et 12 juillet à Strasbourg (France), indique jeudi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Les participantes à cet événement placé sous le thème "Emergence politique et impact économique : les axes de tous les possibles du leadership féminin dans un monde en mutation", débattront des opportunités et des innovations que les femmes leaders peuvent apporter dans un monde en mutation et échangeront les expériences réussites en matière de lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes, précise le communiqué. Elles se pencheront également sur les défis auxquels sont confrontées les femmes dans la gestion des crises nationales et internationales, ajoute la même source.

Il sera aussi question d'économie numérique et de leadership féminin, de gestion des conflits armés du point de vue des femmes, de crise migratoire mondiale et de solidarité féminine, de lutte contre les violences faite aux femmes et d'intégration économique, conclut le communiqué.