Un Forum économique sur les opportunités d'investissement en Algérie a été organisé à Montréal (Canada), marqué par des rencontres B2B « fortes et fructueuses » entre les opérateurs des deux pays, indique jeudi un communiqué du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

La rencontre a été organisée par le CREA, en partenariat avec le Conseil du Patronat du Québec et le Conseil de Développement économique Algérie-Canada (CDCA), dans le cadre de la mission économique qu'effectue le CREA à Montréal, du 8 au 14 juillet, regroupant une forte délégation de chefs d'entreprise, explique l'organisation patronale.

Ce Forum économique algéro-canadien a vu la présence de l'ambassadeur d'Algérie à Ottawa, Nourredine Sidi Abed, l'ambassadeur du Canada à Alger, Michael Callan, le consul général d'Algérie à Montréal, Mohamed Zergot et de plusieurs personnalités académiques et scientifiques algériennes installées au Canada.

Après l'allocution introductive du président du CREA, Kamel Moula, sur le climat des affaires, ainsi que les opportunités d'investissement en Algérie, un film sur le potentiel économique algérien a été diffusé et «grandement apprécié par les opérateurs canadiens qui ont pu, ainsi, découvrir les réalités du pays», souligne le CREA.

Les opérateurs économiques canadiens ont ensuite suivi quatre communications présentées par des opérateurs algériens sur les secteurs des énergies renouvelables et des mines, de l'industrie pharmaceutique, de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire.

Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a présenté, de son côté, la plateforme de l'investisseur et les modalités de traitement des dossiers d'investissement, a ajouté le communiqué, notant que la présentation avait « un impact très positif sur les opérateurs économiques canadiens ».

« L'ensemble des informations données a permis des rencontres B2B fortes et fructueuses entre les opérateurs des deux pays », souligne l'organisation patronale, se félicitant du « grand succès rencontré par le Forum auprès des opérateurs économiques canadiens et des premières opportunités de partenariat enclenchées entre les chefs d'entreprise des deux pays ».

Dans ce sillage, le communiqué fait partie de la signature d'un mémorandum d'entente entre le CREA et le CDCA et d'un prochain protocole d'accord entre le CREA et le Conseil du patronat du Québec (CPQ) qui vont permettre, au relevé, de « tracer des feuilles de route communes ».