La Chambre nationale d'agriculture (CNA) et l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) ont réaffirmé, jeudi à Alger, lors d'une rencontre leur détermination à œuvrer de concert pour intensifier leurs efforts de coordination visant à soutenir le développement du secteur agricole.

Lors de cette rencontre qui a regroupé les secrétaires des bureaux de wilaya de l'UNPA et des chambres de wilaya d'agriculture, coprésidée par le président de la CNA, Mohamed Yazid Hambli, et le SG de l'UNPA, Abdellatif Dilmi, les deux parties ont souligné l'importance d'une coordination entre eux, dans le cadre de la feuille de route visant à mettre en place un plan d'action commun qui répond aux défis de la prochaine étape, s'appuyant sur la réalisation d'une sécurité alimentaire durable et le soutien de tous les acquis réalisés par le secteur agricole afin de répondre aux attentes des agriculteurs, des éleveurs, des exploitants et des investisseurs.

M. Hambli a mis en avant les efforts de la CNA à travers cette initiative de coordination commune, pour adhérer à la stratégie nationale de sécurité alimentaire en adoptant une vision commune durable pour réduire les importations des matières stratégiques, notamment le blé, l'orge et le lait, à travers la mise en valeur des terres agricoles dans le sud et le lancement de vastes programmes d'investissement. Concernant les résultats du recensement général de l'agriculture (RGA), M. Hambli a précisé que "le processus avait connu un grand succès dans plusieurs wilayas, atteignant pour le moment près de 75 % au niveau national", et ce grâce à la coordination avec les acteurs du secteur, notamment les agriculteurs et les éleveurs.

M. Hambli a en outre mis en avant les dimensions socio-économiques de cette opération qui permet de recenser toutes les composantes et capacités du secteur, en vue d'élaborer des politiques prospectives en matière de développement, en s'appuyant sur des données précises et scientifiques.

De son côté, M. Dilmi s'est félicité de l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au secteur agricole, saluant ses engagements à mettre en place un plan urgent de modernisation de l'agriculture, par souci de garantir la sécurité alimentaire, satisfaire les besoins nationaux et réhabiliter les terres agricoles dans les zones steppiques, le Sud et les montagnes, de même que soutenir les cultures stratégiques de large consommation dans le Grand Sud, en vue d'atteindre une sécurité alimentaire durable et développer le secteur.

Lors de la rencontre, les deux parties ont loué les réalisations accomplies par le secteur, lors du mandat présidentiel actuel, marqué par "la tenue des assises nationales de l'agriculture, le lancement du RGA, la numérisation du secteur agricole, l'accompagnement constaté par le fellah durant les saisons agricoles en termes d'appui et de soutien, l'approvisionnement et le financement, ainsi que la prise en charge des agriculteurs touchés par la crise provoquée par les intempéries qui ont impacté, de manière notable le rendement agricole et les recettes des agriculteurs".

L'assistance a également salué le programme présidentiel relatif au secteur, appelant à "investir dans cette voie judicieuse, en vue de développer le secteur, avec nécessité de poursuivre le travail et parachever le processus de développement, dans le contexte des réalisations concrétisées, dont celles accomplies dans le Grand Sud".

L'UNPA a, par ailleurs, appelé le président de la République à briguer un second mandat présidentiel, "en vue de poursuivre les réformes engagées par l'Algérie, lors de ce mandat présidentiel dans le cadre de la vision prospective de M. Abdelmadjid Tebboune".