Deux conventions de partenariat et de coopération pédagogique ont été signées, jeudi à Alger, entre l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA) et l'Ecole supérieure de tourisme et d'hôtellerie de l'Université française d'Angers.

Ces deux conventions ont été signées par le Président-directeur général (P-dg) de la Société d'investissement hôtelière (SIH), Ismail Chaalal et le recteur de la Faculté de tourisme, culture et hospitalité (ESTHUA) de l'Université française d'Angers, Jean-René Morice.

Dans son allocution à cette occasion, M. Chaalal a indiqué que la 1re convention a, pour objet, " de permettre aux étudiants inscrits au niveau de l'école d'obtenir les deux diplômes de licence en management, hôtellerie et restauration de l'école supérieur d'Alger, ainsi que la licence en tourisme spécialité hospitalité délivrée par l'ESTHUA de l'Université d'Angers".

Quant à la 2e convention, elle a trait à l'organisation d'"une conférence internationale sur le tourisme en Afrique" et qui se tiendra,a-t-il précisé, "tous les deux ans, à savoir que la 1re édition sera organisée au mois d'avril 2025" et sera dédiée au débat de la thématique "Tourisme en Afrique, défis et perspectives du développement durable", en présence d'experts, d'académiciens et de chercheurs algériens et étrangers.

Ce partenariat permettra aux "étudiants et aux enseignants de tirer parti des expériences et des programmes éducatifs dispensés à l'université d'Angers, ce qui contribuera à l'amélioration du niveau des compétences pour être en phase avec les exigences du marché local et international", a relevé M. Challal.

D'autre part, le même responsable a indiqué que le partenariat entre les deux écoles prévoyait également la réalisation de "projets de recherche mixtes et des échanges académiques, ainsi que des activités parascolaires", avec l'organisation de conférences internationales de manière "périodique".

Par ailleurs, M. Challal a fait savoir que les nouveaux bacheliers dans les différentes filières, auront l'opportunité de rejoindre l'Ecole nationale supérieure d'hôtellerie et de restauration, et ce, après l'accord du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

De son côté, M. Jean-René Morice, enseignant universitaire de Géographie à l'université d'Angers, a souligné l'importance de ce partenariat pour la formation d'étudiants dans le domaine de l'hôtellerie, ce qui permettra de "promouvoir le tourisme en Algérie et de répondre aux aspirations des professionnels du secteur pour le développement des services d'hôtellerie et de restauration".