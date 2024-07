Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, présidera, jeudi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des textes de loi et à la présentation d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, dont ceux de la Justice, de la production halieutique et de la lutte contre le trafic de drogue, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

« Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce jeudi 11 juillet 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de l'état d'avancement du processus d'adaptation du système judiciaire relatif au secteur de la justice avec les dispositions de la Constitution de 2020, ainsi que les mesures adoptées pour améliorer le service public et assurer le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire, et ce, en exécution de l'engagement de Monsieur le Président de la République relatif à la réforme globale de la justice afin de garantir son indépendance et sa modernisation.

Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant les délais de paiement des dépenses, les modalités de recouvrement des recettes et les conditions d'admission en non valeurs, qui fixe les délais d'exécution des dépenses et la mise en place de procédures permettant d'améliorer le taux de recouvrement des recettes, ainsi que le renforcement des règles de gestion fondées sur la transparence et la normalisation des relations entre les ordonnateurs et les comptables assignataires.

Par ailleurs et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des orientations de Monsieur le Président de la République relatives au développement de la production halieutique, le Gouvernement a entendu une communication sur la stratégie de développement de l'aquaculture et de la pêche à l'horizon 2030, visant à améliorer l'approvisionnement du marché national en produits de la pêche, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire, ainsi que l'examen des moyens de renforcement du cadre réglementaire relatif aux modalités d'exercice de l'activité de pêche, notamment dans ses aspects relatifs à l'encouragement de la pêche en haute mer et la mise en place d'un nouveau cadre régissant les zones de pêche.

De plus, le Gouvernement a entendu une communication portant sur les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, et les résultats louables obtenus en la matière, ainsi que les moyens de poursuivre la mobilisation totale et permanente dans le cadre d'une stratégie intégrée et multidimensionnelle pour faire face à cette menace transfrontalière.