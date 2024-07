Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé son intention de se présenter pour un deuxième mandat, à l'occasion de son entrevue médiatique périodique.

« A la demande de plusieurs partis et organisations politiques et non politiques et de la jeunesse, je pense que le moment est venu d'annoncer que je me présente pour un deuxième mandat comme le permet la Constitution » et c'est au peuple algérien que reviendra le dernier mot, a affirmé le président de la République dans des extraits de son entrevue médiatique périodique diffusée jeudi.

«Toutes les victoires réalisées sont celles du peuple algérien et non les miennes», a dit le président de la République, ajoutant qu'«il est de notoriété publique que les recettes de l'État ont augmenté, que la saignée du Trésor a relevé du passé et que l'Algérie a récupéré les fonds délabrés qu'elle pouvait récupérer et estimés en milliards de dollars».

Le candidat à la candidature de M. Abdelmadjid Tebboune retire les formulaires de souscription des signatures individuelles

Les formulaires de souscription des signatures individuelles du prétendant à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, M. Abdelmadjid Tebboune, ont été retirés jeudi au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), par son représentant, M. Boualem Boualem.

«Conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral, je viens de retirer, au nom de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, les formulaires de souscription des signatures individuelles pour sa participation à l'élection présidentielle, et ce, par délégation de sa part pour ce faire dans le cadre des procédures légales en vigueur», a déclaré M. Boualem à la presse après le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles.

A ce jour, l'ANIE a recensé 35 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre.

Tebboune: le programme électoral consacré au parachèvement des réalisations

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé son intention de se présenter pour un deuxième mandat présidentiel, a indiqué que son programme électoral sera consacré au parachèvement des réalisations et aux efforts visant à mener l'Algérie à bon port.

Lors de son entrevue médiatique périodique au Palais du peuple, diffusée jeudi soir, le président de la République a annoncé son intention de se présenter pour un deuxième mandat présidentiel "à la demande de plusieurs partis et organisations politiques et non politiques et de la jeunesse".

"Les importantes réalisations accomplies, dont je suis fier, ont été concrétisées grâce au peuple algérien", a dit le président de la République, rappelant qu'il s’était présenté lors de sa première candidature à la Présidence de la République comme "le candidat de la jeunesse et de la société civile". "Le pire dans de tels parcours c’est de rester au milieu du gué avant d’arriver à bon port", a-t-il estimé.

Aussi, a-t-il assuré qu’il continuera sur cette lancée en tant que candidat pour un deuxième mandat, adressant ses remerciements aux partis politiques l’ayant soutenu.

L’Algérie est aujourd’hui "un pays redouté militairement, politiquement et sur d’autres plans" et "tout le monde reconnaît ses exploits, l'adversaire avant l'ami", a affirmé le président de la République, soulignant que la prochaine étape, s’il est plébiscité par le peuple, sera consacrée à "l’ancrage de ce qui a été initié".

Le président de la République a rappelé, dans ce contexte, que son mandat actuel avait en fait était réduit à deux ans et demi, les efforts ayant été concentrés, les deux premières années, sur la lutte contre la issaba et les répercussions de la pandémie de Covid-19.

"Les Algériens sont aujourd’hui conscients que leur pays est en sécurité", a-t-il poursuivi.

"Ils ont le droit d'accepter ou de refuser", a-t-il dit en référence à son annonce de candidature, rappelant que "le peuple est souverain".

Et de dire sa "foi profonde, depuis son plus jeune âge, dans les capacités de l'Algérie à écrire l’histoire".

Le président de la République est, par ailleurs, revenu sur d’anciennes pratiques délétères qui, a-t-il dit, "rappellent aux Algériens un passé douloureux alors que nous parlons d'Algérie nouvelle". Ces pratiques "doivent cesser", a-t-il insisté.

Après avoir réaffirmé que "l'Algérie et son peuple ont triomphé de la +contre-révolution+", le président de la République a mis en garde contre "les résidus et les opportunistes à l’affut", rappelant leurs tentatives de créer un climat d'instabilité par des actes de sabotage et des agressions contre les membres du corps médical, ainsi que leurs tentatives de provoquer des pénuries. "Ces pratiques n’étaient pas sans contrepartie", a-t-il fait observer.

"La cinquième colonne mobilisée par des parties étrangères participe de cette même entreprise, plusieurs pays souhaitant l'instabilité de l’Algérie car sa stabilité est synonyme de puissance dans plusieurs domaines", a expliqué le président de la République. "Les Algériens ont compris aujourd'hui que la bataille était réelle et que nous avons franchi de grands pas vers la victoire", a-t-il enchaîné.

Evoquant le rôle des membres de la communauté algérienne à l'étranger dans le processus de développement global, le président de la République a rappelé les efforts consentis par l'Etat pour protéger leurs intérêts, ce qui a renforcé leur nationalisme.

Concernant sa visite de travail et d’inspection effectuée, mercredi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le président de la République a affirmé qu'elle était "réussie sur tous les plans".

Après avoir remercié la population pour l'accueil chaleureux qu’elle lui a réservé, le président de la République a soutenu que "la wilaya de Tizi Ouzou mérite toute l'attention".

Des partis politiques saluent l'annonce par le président de la République de son intention de se présenter pour un deuxième mandat

Plusieurs partis politiques ont salué, jeudi, l'annonce par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de son intention de se présenter pour un deuxième mandat, se félicitant des réalisations accomplies dans différents domaines.

A cette occasion, le Rassemblement national démocratique (RND) a exprimé, dans un communiqué, "sa satisfaction quant à la réponse du président de la République à l'appel du Conseil national du parti à briguer un nouveau mandat présidentiel afin de poursuivre le processus de réformes et de propulser l'Algérie vers un avenir prometteur auquel le peuple algérien aspire".

Le parti a réaffirmé "son adhésion, avec tous ses militants, à la réussite du processus électoral, à travers la contribution à une campagne propre et distinguée, outre la mobilisation avec ses partenaires et acteurs politiques pour la victoire du candidat Abdelmadjid Tebboune à la prochaine élection présidentielle". Pour sa part, le Mouvement El Bina El Watani s'est félicité de l'annonce par le président de la République de son intention de se présenter pour un second mandat, exprimant "sa grande satisfaction pour cette importante décision".

Dans son communiqué, le même parti a souligné que cette annonce intervient "conformément à la décision de son Conseil consultatif national de plébisciter la candidature du président de la République à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain". Le Mouvement a en outre fait part, dans un communiqué, de sa disposition à " mener à bien ce rendez-vous et de son entière mobilisation à contribuer à la dynamisation d'une campagne électorale de qualité dans toutes les parties du pays, pour une participation populaire massive".

Dans le même contexte, le Mouvement El Islah a affirmé son appui et son soutien absolu au prétendant à la candidature M. Abdelmadjid Tebboune.

Selon la même source, la décision de soutien est intervenue " pour les nombreuses réalisations accomplies lors du 1er mandat dans l'Algérie nouvelle, après qu'il a mené le pays à bon port avec courage à une période très difficile". Selon le communiqué, le président de la République a réussi à "réaliser la stabilité politique et socio-économique, en dépit de la situation difficile qu'a traversé le pays et des complots ourdis contre l'Algérie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur".

Le Mouvement s'est félicité des mesures importantes prises en tête desquelles le renforcement du rôle de la justice dans la lutte contre la corruption, la consolidation des droits sociaux des citoyens, la distribution d'un nombre considérable de logements, ainsi que le retour sur scène de la diplomatie algérienne. Le Mouvement estime qu'un deuxième mandat pour le président de la République contribuera à parachever les réalisations enregistrées sur tous les plans, et à conduire le pays vers un avenir meilleur.

De son côté, le parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), a affirmé dans un communiqué son adhésion à la démarche exprimée par le président de la République pour « poursuivre le défi d'une Algérie stable et prospère ». Il a également été mis en avant les étapes majeures franchies par l'Algérie nouvelle sous la conduite du président de la République grâce auxquels « nous récoltons aujourd'hui les fruits d'une direction clairvoyante sur tous les plans ». «Toute orientation ou choix visant à appuyer la stabilité et la sécurité de notre pays, au service des aspirations de notre peuple et contribuant à son développement, est sans doute le choix sur laquelle met le parti et toutes ses composantes», selon le communiqué.