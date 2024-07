Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, au niveau de leurs territoires de compétence, 83 morts et 258 blessés dans 189 accidents corporels de la route survenus cette semaine.

Dans une déclaration à l'APS, jeudi, le chargé de communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale, le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain demeurait "la principale cause de ces accidents", en raison du non-respect du code de la route, précisant que les conducteurs avaient provoqué 188 accidents, dont 28 dus à l'imprudence et 23 en raison du non-ralentissement dans les virages, tandis que les piétons ont causé 13 accidents.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans le wilaya de Bouira (13 accidents), suivie de la wilaya de Chlef (11), de Mila (9) et de Blida (8).

Selon le même responsable, le bilan fait ressortir une hausse du nombre d'accidents (+24), de morts (+20) et de blessés (+22) par rapport à la semaine précédente.

Dans ce cadre, le Sergent-chef Amrani a appelé les usagers de la voie publique au respect du code la route, de la distance de sécurité, des règles de priorité et de la signalisation, particulièrement durant la période estivale qui enregistre chaque année des taux élevés d'accidents.

7 morts et 242 blessés en 24 heures (Protection civile)

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 242 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le pays, indique, jeudi, un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Sétif, avec 3 morts et 4 blessés dans deux accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, le dispositif de surveillance des plages et de baignade fait état de la mort d'une personne par noyade dans une zone rocheuse interdite à la baignade à Bir El-Djir, dans la wilaya d'Oran.

Le dispositif a effectué, durant la même période, 468 interventions pour le sauvetage de 324 personnes de noyade, dont 103 ont été prises en charge sur place et 41 autres ont été évacuées vers les hôpitaux.

La Protection civile est intervenue, en outre, pour repêcher le corps d'une personne noyée dans une piscine, dans la wilaya de Béchar, note la même source.

Les équipes de la Protection civile sont aussi intervenues pour l'extinction de 12 incendies de forêts, maquis, récoltes et palmeraies, à travers plusieurs wilayas.