Un appel à candidature pour la participation à la première édition du "Grand prix " de l’Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST) a été lancé jeudi depuis Constantine par le président de cet organisme, Pr Mohamed Hichem Kara.

Le Grand prix de l’AAST constitue une distinction attribuée par cette instance à un jeune chercheur, eu égard à ses travaux qui contribuent au développement de la science, a souligné, Pr Kara qui a précisé que le prix reflète l’engagement et la détermination de l’AAST à reconnaitre et à mettre en valeur les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la science et des technologies en Algérie.

Le lancement de la candidature pour ce Grand prix de l’AAST qui a eu lieu lors d’une journée d’information organisée au Centre de recherche en biotechnologie (CRBT) de Constantine a été mis à profit par M. Kara pour mettre l’accent sur le fonctionnement et les missions de l’AAST visant à promouvoir la vie scientifique et technologique et soutenir la production du savoir et des connaissance parmi les jeunes notamment.

Le président de l’AAST qui a mis en avant la symbolique de la date de lancement de la candidature pour ce Grand prix, coïncidant avec la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie a indiqué que le choix de Constantine pour lancer un tel challenge a été retenu par rapport au statut de cette ville considérée comme un véritable pôle de connaissance qui recèle d’importantes infrastructures et réalisations scientifiques.

L’encouragement et l’accompagnement des jeunes, notamment dans le domaine de la science et de la recherche figurent parmi les principaux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rappelé le même intervenant qui a appelé tous les intervenants versés dans le domaine de la recherche et de la science à faire répandre à grande échelle l’appel à candidature pour ce Grand prix pour permettre au maximum de jeunes de prendre part à cette " opportunité scientifique ".

Le Grand prix de l’AAST devra permettre la découverte des talents et les innovations des jeunes algériens et leurs capacités à contribuer au développement de la science et de la technologie, a estimé, Pr Kara qui a précisé que l’appel à candidature intervient après le parachèvement par l'Académie de toutes les procédures juridiques nécessaires, à l’issue de son introduction dans la Constitution du pays comme établissement consultatif, et après l'adoption récemment de son règlement intérieur.

Saluant l’engagement du président de la République qui a œuvré à doter l’AAST de tous les outils nécessaires à son fonctionnement, Pr Kara a indiqué qu’il s’agit là d’une " reconnaissance " qui contribuera à la concrétisation du programme du président de la République pour l’exécution des projets visant la diversification de l’économie nationale tout en prenant en considération les évolutions scientifiques et technologiques.

S’agissant du processus d’appel et de sélection du lauréat du Grand prix de l’AAST, le président de la commission des prix, Pr Azzedine Lounis a tenu à préciser que le prix est doté d’un montant fixé par l’AAST et que tous les domaines des sciences et des technologies sont éligibles pour ce prix.

Pour être éligible, le candidat doit être de nationalité algérienne exerçant dans un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique reconnu en Algérie, a encore précisé, Pr Lounis qui a ajouté que le candidat doit être âgé de moins de 40 an au 31 décembre 2024 et avoir apporté une contribution significative et reconnue dans l’un des domaines concernés par le Grand prix avec également la condition d’avoir réalisé ses travaux en Algérie et adhérer aux principes d’éthique scientifique et d’intégrité morale.

Précisant que le prix de l’AAST sera remis au lauréat à l’occasion de l’assemblée solennelle qui se tient chaque année, Pr Lounis a indiqué que la date butoir de candidatures a été fixée au 10 septembre 2024 ajoutant que le jury n’accepte aucun recours.

Les critères de sélection des travaux prendront en considération l’excellence scientifique, l’originalité et l’innovation, la reconnaissance et la renommée, la collaboration et le transfert de connaissances, en plus de la qualité et l’impact des travaux de recherche dans le secteur socio-économique, a fait savoir le président de la commission des prix.

Les intervenants à cette journée d’information ont assisté à une séance débat portant sur les conditions de participation à ce prix.