Le ministère malgache de la Santé publique et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont signé jeudi un projet de partenariat visant à renforcer la sécurité alimentaire à Madagascar.

Selon un communiqué publié jeudi par le ministère, les marchés malgaches sont saturés de produits alimentaires à divers additifs tels que conservateurs, édulcorants, colorants artificiels et exhausteurs de goût, présentant des risques sérieux pour la santé publique, notamment pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Cependant, souligne le ministère, les laboratoires d'Etat ne disposent pas encore d'équipements nécessaires pour effectuer les contrôles essentiels.

Le projet, intitulé "Assistance technique au contrôle de qualité et suivi de sécurité sanitaire des aliments", vise à former et à doter les équipes techniques des moyens pour qu'elles puissent réaliser des contrôles rigoureux et précis des additifs alimentaires, conformément aux normes en vigueur, explique le ministère.

Il prévoit également d'équiper les laboratoires de matériel moderne et de haute précision, indispensable pour mener à bien les analyses nécessaires, ajoute le communiqué.

Le ministère malgache de la Santé publique, en tant que garant de la santé des consommateurs, est chargé de s'assurer que tous les aliments consommés, distribués et commercialisés respectent les normes de sécurité et d'hygiène, tant au niveau national qu'international.

Justin Tokely, nouveau président de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale malgache a élu jeudi le député Justin Tokely à sa présidence, ont rapporté des médias locaux.

Seul candidat en lice, il a été élu à l'unanimité, recueillant 160 voix sur les 160 députés présents lors du scrutin.

Administrateur civil en chef, Justin Tokely a occupé le poste de ministre de l'Intérieur depuis le 16 mars 2022 avant de démissionner le 17 avril 2024 pour se présenter aux élections législatives dans le district de Sambava, dans le nord du pays.

Il dirigera désormais la nouvelle législature pour un mandat de cinq ans, composée de 163 députés, élus lors des élections législatives du 29 mai dernier, comprenant 60 députés réélus et 103 nouveaux.

D'autres élections seront attendues dans les prochaines heures, notamment pour les postes de vice-présidents, questeurs, membres du bureau permanent et présidents des commissions au sein de cette chambre basse, a-t-il indiqué lors de son discours après son élection.

Un nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté mercredi, marquant ainsi une nouvelle ère dans le fonctionnement de cette institution.

Mercredi, le Premier ministre malgache Christian Ntsay a présenté la démission de son gouvernement au président Andry Rajoelina lors du Conseil des ministres, selon un communiqué de la présidence malgache.

Le président a accepté cette démission et, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les ministres sortants sont chargés de gérer les affaires courantes de leurs départements respectifs, indique la même source.