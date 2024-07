Les parties belligérantes du Soudan sont arrivées à Genève, en Suisse, pour des pourparlers, sous l'égide de l'ONU, qui visent à obtenir "d'éventuels cessez-le-feu locaux" pour faciliter l'aide humanitaire et protéger les civils, a déclaré une porte-parole des Nations unies.

Le bureau de l'ONU à Genève a indiqué qu'il s'agissait de "pourparlers de proximité", ce qui signifie que les deux parties, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), ne se rencontrent pas et ne négocient pas directement. Il négocieront via des médiateurs.

"Les discussions visent à identifier des pistes pour faire avancer les mesures humanitaires et de protection des civils identifiées à travers d'éventuels cessez-le-feu locaux, comme demandé par le Conseil de sécurité", a déclaré Alessandra Vellucci, une porte-parole de l'ONU citée par des médias.

La guerre au Soudan, qui a éclaté en avril 2023, a forcé près de 10 millions de personnes à quitter leur foyer, déclenché des alertes à la famine, selon l'ONU.