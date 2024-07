Le ministère de la Santé a célébré, jeudi à Alger, la Journée mondiale de la population (11 juillet) sous le thème "Investir dans les données pour un avenir durable pour tous". Dans une allocution lue en son nom par le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Pr. Djamel Fourar, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a souligné que le thème de cette année "montre l'importance de produire et de disposer de données qualitatives et fiables", appelant à "développer leur analyse et à les intégrer davantage dans l'élaboration, la définition et l'évaluation des stratégies et programmes de développement nationaux et locaux".

Il a précisé que son département "œuvre à assurer toutes les données relatives au troisième objectif de développement durable, à savoir permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge", aux niveaux national et local à travers "l'accompagnement des directions de la santé dans les wilayas et les établissements de santé pour atteindre les objectifs selon leurs priorités".

Dans ce contexte, il a estimé que la délivrance du certificat médical de décès, conformément au décret exécutif du 28 avril 2022, et sa numérisation en cours permettront d'aboutir à "des données plus détaillées sur les causes médicales de décès, en conformité avec les normes internationales".

"Malgré les progrès réalisés, il y a encore du chemin à faire pour parachever le processus et renforcer la disponibilité des données requises, pour un avenir plus équitable et prospère", a-t-il poursuivi.

De son côté, le Directeur général adjoint chargé de la gestion de l'Office national des statistiques, Moussa Mahdjoubi, a déclaré à l'APS que l'enquête menée par l'Office sur la démographie de l'Algérie, au cours des quatre (4) dernières années (2020-2023), faisait ressortir "une amélioration de nombre d'indicateurs, notamment l'espérance de vie (79,6 ans en 2023)".

Cette Journée mondiale vise à améliorer la connaissance de la situation démographique, à comprendre les évolutions et l'importance de la complémentarité des données en matière de planification du développement, à conscientiser l'ensemble des acteurs pour la production, l'analyse et l'utilisation de données de qualité pour un véritable développement et à favoriser l'échange d'expertises en lien avec les nouveaux outils de collecte et d'analyse des données nouvelles et innovantes.