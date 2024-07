L’incendie déclaré mercredi après-midi dans la forêt du mont Fakhra dans la commune de Merouana a été totalement éteint, apprend-on jeudi auprès de la Conservation des forêts et de la direction locale de la protection civile.

Dans une déclaration à l’APS, le conservateur des forêts de la wilaya de Batna , Souhil Zaaboubi, a précisé que les agents des forêts et de la Protection civile veillent actuellement à surveiller les aires parcourues par les flammes pour éviter l’apparition de nouveaux foyers.

Le même responsable a évoqué " l’efficacité de l’intervention aérienne qui a permis de circonscrire les flammes dans un temps record en dépit du relief difficile de la région et de la chaleur élevée ayant atteint 46 degrés accompagnée de vent sirocco ".

Selon un communiqué de la cellule de communication de la direction de la Protection civile, l’incendie a été atteint mercredi vers 21h30 et l’opération de refroidissement s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui jeudi.

Pas moins de 67 éléments de la Protection civile de différents grades, 18 camions anti-incendie, deux ambulances, deux véhicules de liaison et six avions dont quatre d’une capacité de 3.000 litres fournis par la direction générale de la Protection civile et deux d’une capacité de 12.000 litres de l’Armée nationale populaire ont été mobilisés pour circonscrire l’incendie déclaré mercredi à 13h20, précise le communiqué.

Le wali de Batna, Mohamed Benmalek s’était rendu mercredi sur site accompagné des membres de la commission sécuritaire locale et a supervisé une partie de l’opération de lutte contre cet incendie.

Mascara: mise en place d'une colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts et des récoltes agricoles

Une colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts et des récoltes agricoles, a été mise en place, jeudi, au niveau l’Unité principale de la Protection civile de la ville de Mascara, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de ce corps d’intervention.

La Protection civile a mobilisé "d’importants" moyens humains et logistiques pour le déploiement de cette colonne, dans le cadre du plan de wilaya des interventions durant la saison estival pour la lutte contre les incendies de forêts pouvant survenir au niveau d'espaces et de zones boisés de la wilaya.

Le chargé de communication à la Protection civile, le capitaine M’henni Tahar a indiqué, à l’APS, que "cette colonne mobilise 58 agents et 12 engins de différents gabarits dont 7 camions et une ambulance dans le cadre de ce plan devant être opérationnel jusqu’à la fin du mois d’octobre prochain".

Cette colonne mobile est appelée à intervenir pour lutter contre les incendies pouvant se produire aussi bien dans le territoire de la wilaya de Mascara que dans celui de wilayas limitrophes comme Tiaret, Relizane, Sidi Bel-Abbes, Saïda et Oran, selon la même source.

A signaler que la direction de wilaya de Mascara de la protection civile a mobilisé, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de wilaya de lutte contre les incendies de forêts, plus de 700 agents et cadres d’intervention, 65 engins dont des camions-citernes, des véhicules tout-terrain, et des citernes d’eau.