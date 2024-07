Des opérateurs économiques algériens activant dans le domaine de l'industrie électrique ont paraphé quatre conventions de coopération avec des opérateurs de La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

La cérémonie de signature de ces accords a eu lieu mercredi, à l'issue d'une visite d'une délégation d'opérateurs économiques représentant l'Autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO (ARREC), du pôle de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest (WAPP), de l'Association des fournisseurs et installateurs du matériel de l'énergie et de l'eau (AFIMEEB)du Bénin, et le groupe industriel "GISB Electric" de Mostaganem.

Le premier accord porte sur un mémorandum entre le groupement algérien des industries électriques et ARREC pour coopérer dans le cadre du développement du secteur électrique au sein de cette communauté économique.

Le même groupement, qui comprend des industriels, des laboratoires, des bureaux d'études et des entreprises de construction et de travaux activant dans le domaine de l'énergie électrique, a conclu un protocole d'entente avec AFIMEEB de l'Etat du Bénin pour la coopération dans le domaine du développement des échanges commerciaux et du développement du secteur électrique.

Les deux autres accords portent sur un protocole de coopération entre GISB Electric et AFIMEEB et un accord-cadre entre le Centre de contrôle et de conformité de la qualité de l'électricité (E3C) et ARREC.

Le président de ARREC, Tossou Kocou Laurent Rodrigue a déclaré "nous avons pris l'initiative de venir en Algérie et d'échanger avec tous les opérateurs du secteur de l'électricité, notamment Sonelgaz et GISB Electric, qui a pu donner un dynamisme à ce secteur et nous avons adopté la méthodologie qui a encouragé les entreprises algériennes à développer ce secteur industriel".

"L'Algérie a réussi à établir un réseau d'études, d'innovation et de développement des recherches qui satisfait des besoins réels non seulement des clients directs mais aussi de l'industrie algérienne et c'est une occasion pour la comparaison pour en bénéficier afin d'œuvrer pour un échange et une coopération équilibrée avec les Etats de la CEDEAO", a-t-il ajouté.

De son côté, le Président directeur général de GISB Electric, Bachir Djilani Kobibi a indiqué que ces accords contribueront à renforcer les échanges entre l'Algérie et les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans les domaines industriels et techniques liés à l'industrie électrique.

Pour sa part, le chef du centre de contrôle et de conformité de la qualité de l'électricité (Electric Control and Conformity center), Abbes Wassim a affirmé que l'Algérie peut coopérer avec les pays de cette communauté économique dans les domaines de l'efficacité énergétique, des expérimentations, de l'inspection, des études, de la formation, de l'accompagnement technique, de la recherche et du développement.

Le président de AFIMEEB, Clovis Agossou a, quant à lui , souligné que ces accords contribuent à une coopération conjointe pour bénéficier de l'expérience du groupement algérien des industries électriques dans les domaines des études, de la formation, de la recherche et des technologies et les transférer au Bénin pour construire l'Afrique par les Africains.