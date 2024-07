Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi à Alger, que les indicateurs positifs réalisés par l'Algérie en matière économique au cours des dernières années la préparaient à rejoindre les économies des pays émergents.

Lors de son entrevue médiatique périodique, au Palais du Peuple, le président de la République a affirmé que "tout ce que nous avons réalisé était un premier jalon pour que notre économie devienne véritablement celle d’un pays émergent".

Le président de la République a, dans ce contexte, réitéré son engagement visant à permettre à l’Algérie d’atteindre un PIB de "400 milliards de dollars/an à l'horizon 2027". "Tous les indicateurs annoncés sont réels et reconnus par les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international", a-t-il dit.

Evoquant certains de ces indicateurs, qui témoignent de "la puissance actuelle" de l'économie nationale, le président de la République a rappelé que les recettes de l'Etat avaient augmenté, que la saignée du Trésor relevait du passé et que l'Algérie avait récupéré les fonds dilapidés estimés en milliards de dollars.

Il a également cité l'enregistrement de milliers d'investissements auprès de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), l'augmentation de la valeur des exportations hors hydrocarbures et la suspension des importations de plusieurs produits, notamment des matériaux de construction qui faisaient augmenter le coût des logements réalisés.

Il a affirmé, à cet égard, que ses visites dans les wilayas du pays avaient montré que "le peuple est satisfait" de ce qui a été accompli en matière de développement, assurant que "le peuple fait désormais la différence entre la démagogie et la réalité et entre le mensonge et la vérité".

Sur le dossier du logement, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'Etat à assurer un logement décent aux citoyens, en éliminant progressivement l’habitat précaire qui subsiste, rappelant la disponibilité des capacités financières pour la concrétisation des programmes annoncés.

"Nous avons surmonté les difficultés (...) et beaucoup progressé dans notre démarche visant à remettre l'Algérie sur les rails du développement et à en faire une puissance économique, en réponse aux besoins des citoyens", a-t-il soutenu.

Ce succès demeure "partiel" car "le chemin est encore long", a estimé le président de la République, qui a annoncé, par là même, son intention de se présenter pour un deuxième mandat présidentiel en réponse à la demande des citoyens en vue de parachever ce processus.