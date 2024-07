Le quartier populaire d’El-Hamri de la ville d’Oran bénéficiera, prochainement, d’un "grand projet" d’aménagement, a annoncé jeudi, le wali d’Oran, Saïd Sayoud.

Intervenant lors des travaux de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), M. Sayoud a précisé que cette opération devant être lancée dans les prochains jours ciblera les routes, les trottoirs, ainsi que les réseaux d’alimentation en eau potable et de l’assainissement.

Le quartier "Yaghmoracen", également dans la ville d’Oran, bénéficiera d’une opération similaire portant sur l’aménagement des espaces verts, des routes et des trottoirs, a encore souligné le wali, signalant que d’autres actions relevant du même chapitre sont prévues au profit de certaines communes de la wilaya.

D’autre part, le wali a indiqué que, durant les trois dernières années, pas moins de 28.000 logements ont été distribués et plusieurs bidonvilles ont été éradiqués dans certaines communes, à l’instar de celles d’Es-Senia, d'Ain El-Türck et de Bir El Djir.

Il a fait observer, dans ce contexte, qu’à ce jour, pas moins de 2.500 familles occupant des bâtisses précaires situées dans le quartier de Ras El Ain (Oran-ville) ont été relogées dans des nouveaux logements, faisant savoir que l’opération "reprendra dans les prochains jours".

Le wali d’Oran a, dans ce contexte, déclaré que dans les prochains jours, il sera procédé au relogement des familles occupant de vielles bâtisses.

Il a, d’autre part, indiqué que les services de la wilaya s’attèlent à l’achèvement, en vue de son adoption, du plan directeur intercommunal d’aménagement relatif au Grand Oran (Oran, Es-Senia et Bir El-Djir), ajoutant que cet instrument d’urbanisme est destiné à identifier les poches foncières susceptibles d’abriter les futurs projets d’habitat toutes formules confondues, faisant observer qu’un dossier allant dans cette optique sera établi et transmis aux services du Gouvernement.

Le wali d’Oran a également évoqué les moyens humains et logistiques mobilisés dans le cadre de la saison estivale 2024, dont le lancement a été annoncé dans la localité balnéaire de Mers El- Hadjadj.

Il convient de signaler que lors des travaux de la 2e édition de la session ordinaire de leur assemblée, les élus locaux ont examiné et débattu deux dossiers, à savoir le budget supplémentaire (BS) de la wilaya et les mesures et dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la saison estivale.