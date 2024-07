Les travaux de réalisation du chemin communal CC-177 sur une distance de 39 km entre le centre de la commune de Chaïba et la localité de Hassi Essayida dans la même commune (wilaya d'Ouled Djellal) ont été lancés jeudi.

Selon les données présentées au wali, Abderrahmane Dehimi qui a présidé le lancement des travaux, ce projet dont le premier marché a été résilié a été confié à une nouvelle entreprise pour parachever les travaux non-encore réalisés.

Sur site, le chef de l'exécutif local a affirmé "la nécessité d'accélérer les travaux pour les terminer dans un délai de quatre mois au lieu de huit mois", rappelant que le projet reflète les efforts déployés par l'Etat pour améliorer l'état de routes et la fluidité du trafic routier.

"Les procédures sont en cours pour reclasser ce chemin communal en chemin de wilaya puis le hisser en route nationale au regard de son importance, notamment pour atténuer la pression sur la RN-46 reliant Biskra à M'sila via Ouled Djellal, réduire le trafic dans les centres urbains et faciliter l'accès aux localités rurales de Chaïba et les villes voisines", a souligné le même responsable.

Le directeur de wilaya des travaux publics, Abdelhakim Mechehat, a souligné dans une déclaration à l'APS, "la grande importance de ce projet pour la réduction des accidents de circulation, le désenclavement des localités rurales de Chaïba et la facilitation des déplacements des citoyens", estimant que "c'est un important investissement pour le développement des infrastructures de base locales".