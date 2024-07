Le membre du Conseil de la nation et président de la commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité nationale au Parlement arabe, Abdelkrim Korichi, a présidé, mardi, une partie de la réunion du Comité Palestine sur les développements de la situation tragique à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La réunion a porté sur "la catastrophe humanitaire qui s'aggrave pour le peuple palestinien résistant face à l'occupation israélienne qui s'acharne à l'exterminer, à l'affamer et à le déplacer", précise le communiqué, ajoutant que les participants ont appelé à "continuer à fournir toutes les formes de soutien aux Palestiniens" et réitéré "leur attachement à la solution à deux Etats conformément aux principes de l'initiative de paix arabe".

Les participants ont également "salué les efforts inlassables de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations unies pour mettre fin aux crimes commis par la force occupante à Ghaza, à Rafah et dans tous les territoires palestiniens", souligne la même source.

M. Korichi avait participé, dimanche, à la réunion de la commission conjointe chargée du développement de l'action arabe commune et de l'activation de ses mécanismes.

Ces deux réunions entrent dans le cadre des préparatifs de la tenue, au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, de la cinquième séance de la quatrième session de la troisième législature du Parlement arabe (7-13 juillet).