Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faycal Bentaleb, a reçu, mardi à Alger, le président de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), Francis Atwoli, en visite en Algérie.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président de l'OUSA a salué les efforts de l'Algérie et le "soutien multiforme" qu'elle apporte aux travailleurs africains à travers l'organisation syndicale panafricaine. "L'Algérie a de tout temps été l'un des pays qui appuient l'Afrique", a-t-il affirmé, tout en remerciant l'Algérie et le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "avoir accueilli le congrès de l'OUSA ici à Alger".

De son côté, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué que la visite du président de l'OUSA a permis à ce dernier de s'informer sur les efforts que l'Etat est en train de fournir pour améliorer les conditions socio-professionnelles des travailleurs algériens, citant notamment les augmentations des salaires et des pensions de retraite, ce qui démontre, a-t-il expliqué, que l'Algérie est sur "la bonne voie" et qu'elle "accorde un intérêt particulier à ses travailleurs et à leur environnement de travail".

Pour sa part, le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a estimé que la visite du président de l'OUSA en Algérie constitue une occasion d'évoquer les expériences africaines en matière du travail, soulignant l'importance pour les organisations syndicales africaines de "mieux s'organiser" pour être au diapason des évolutions que connait le monde du travail.