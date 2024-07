Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué, mercredi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou au cours de laquelle il procédera à l'inspection et à l'inauguration de plusieurs projets de développement.

A son arrivée, le président de la République, accompagné du chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général d'armée Saïd Chanegriha, a été accueilli par les autorités locales civiles et militaires. Il a écouté l'hymne national et passé en revue les détachements des différentes forces de l'ANP qui lui ont rendu les honneurs.

Le président de la République a procédé, par la suite, à l'inauguration du stade baptisé du nom du moudjahid Hocine Ait Ahmed, situé à la sortie ouest de la ville de Tizi-Ouzou et réalisé selon les normes internationales. A cette occasion, le président de la République a écouté un exposé global sur les grands projets de développement dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Un accueil populaire chaleureux réservé au président de la République par des personnalités et des citoyens

Un accueil populaire chaleureux a été réservé, mercredi, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par des personnalités et des citoyens de Tizi Ouzou, lors de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Les principales artères de la ville de Tizi Ouzou ont connu une grande affluence de citoyens brandissant l'emblème national et des pancartes souhaitant la bienvenue au président de la République et saluant l'intérêt qu'il porte au développement dans cette wilaya. De nombreux citoyens, venus des différentes communes de la wilaya, se sont massés le long des principaux artères pour saluer le président de la République.

Au niveau du boulevard Saïd Amirouche, le président de la République a échangé avec nombre de citoyens, qui lui ont fait part de leur fierté pour cette visite et de leur soutien total à ses démarches en faveur du développement, de l'essor et de la enrichir du pays. Ils se sont également félicités des engagements tenus par le président de la République, notamment s'agissant de la préservation du caractère social de l'État et de la réalisation d'importants projets vitaux dans divers secteurs au service du pays et des citoyens.

Tebboune rencontre des personnalités et des acteurs de la société civile

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, mercredi, des personnalités et des acteurs de la société civile de Tizi Ouzou, dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Lors de sa visite, le président de la République a procédé, à la sortie ouest de la ville de Tizi-Ouzou, à l'inauguration du stade défunt Moudjahid Hocine-Aït Ahmed, d'une capacité de 50.000 places et répondant aux normes internationales.

A cette occasion, le président de la République a également écouté un exposé, présenté par le wali de Tizi Ouzou, sur les indicateurs de développement dans la wilaya entre 2020 et 2024.

Le président de la République pose la première pierre pour la réalisation d'un nouvel hôpital