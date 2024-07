L'ambassade d'Algérie à Beyrouth a organisé une cérémonie à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, en présence des ambassadeurs de Tunisie et de Palestine, ainsi que d'un grand nombre de membres de la communauté nationale résidant au Liban.

A cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie au Liban, Rachid Belbaki, a mis en avant les réalisations accomplies par l'Algérie au cours des dernières années dans le cadre de la consolidation de la sécurité et de la stabilité, soulignant l'importance de préserver le legs des vaillants Chouhada et de s'enorgueillir d'appartenir à l'Algérie. Le diplomate a aussi rappelé le soutien permanent de l'Algérie à la cause palestinienne dans tous les fora internationaux. La cérémonie a, par ailleurs, été marquée par une représentation théâtrale "Ghinaiyat El Djazaïr" du metteur en scène Fouad Rouaissia, en présence de membres de la communauté algérienne au Liban qui ont été enchantés par le spectacle.

Des poétesses d'Algérie, du Liban, de Palestine et de Syrie ont également participé à la célébration. Les enfants ont quant à eux participé à un concours culturel lors duquel ils ont interprété des chants patriotiques tels que "Min Adjlika Ichna Ya Watani" et "Min Djibalina" et chanté l'hymne national.