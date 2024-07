L'ambassade d'Algérie à Ankara a organisé, en coordination avec le Consulat général d'Algérie à Istanbul, une réception à l'occasion du 62e anniversaire de l'Indépendance et de la fête de la Jeunesse dans la ville d'Istanbul, en présence de membres de la communauté algérienne établis en Turquie, dans une atmosphère festive et joyeuse empreinte de fierté et d'orgueil envers l'histoire et le présent de l'Algérie.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie en Turquie, Ammar Belani, s'est félicité de "la symbolique de l'évènement qui nous rappelle que la liberté est un droit que l'on se doit de défendre et préserver avec tous les sentiments de fierté et d'appartenance à notre chère patrie".

Et d'ajouter qu'"en célébrant ce glorieux jour, nous devons tous méditer, avec respect et déférence, le sens du devoir envers la patrie pour laquelle le vaillant peuple algérien s'est sacrifié, comme un seul homme afin que nous puissions jouir de l'indépendance".

Il a, en outre, exprimé dans son allocution, la détermination des Algériens à "aller, sur la voie de l'Algérie nouvelle, vers les objectifs définis dans le message de Novembre, à travers la cohésion de notre peuple afin de construire un avenir prometteur", rappelant dans ce sens, la politique adoptée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, œuvrant à consacrer "la souveraineté et l'indépendance de la décision nationale, ainsi que la préservation du caractère social de l'Etat".

Après avoir rappelé les réalisations enregistrées dans le pays au cours de ces dernières années, M. Belani a souligné l'importance de l'implication de la diaspora dans le processus de développement national, rappelant les mesures prises en leur faveur, telles que la prise en charge des frais de rapatriement des dépouilles, l'adhésion volontaire des membres de la diaspora au système national de retraite, l'attribution de quotas des programmes de logement au profit des ressortissants algériens, l'octroi d'incitations à la création de micro-entreprises, la modernisation des services consulaires, l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens durant la saison estivale et la réduction des coûts de voyage.

L'ambassadeur a, également, saisi cette occasion pour appeler les membres de la communauté établis en Turquie à s'engager de manière constructive dans la vie politique nationale, en participant fortement à la prochaine élection présidentielle afin d'édifier "un Etat national fort, unifié et digne des sacrifices des générations passées". L'ambassadeur a également appelé à une participation massive à cette élection, afin de consacrer le droit constitutionnel et de transmettre un message au monde entier, à savoir que "les Algériens décident par eux-mêmes de leur propre sort et prennent, eux-mêmes, les décisions politiques dans leur pays".

La rencontre a été largement accueillie par tous les participants et a constitué une occasion précieuse pour écouter les préoccupations des membres de la communauté et les informer des derniers développements dans le pays.