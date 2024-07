Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 12 Palestiniens, dont une étudiante et d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats de Beit Lehm, El-Qods, Naplouse, Ariha et El Khalil, souligne le communiqué, relevant que, les forces d'occupation continuent de procéder à des raids et à des harcèlements généralisés, accompagnés de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotages et de destruction des maisons des Palestiniens, souligne le communiqué.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 9.610, précise également le communiqué, notant que ce total comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, aux postes de contrôle militaires ainsi que ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage.

L'entité sioniste vise à effacer de la carte le peuple palestinien (MAE turc)

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que la découverte de charniers dans la ville de Khan Younes, dans la bande de Ghaza, et le ciblage de quatre écoles au cours des quatre derniers jours, sont une preuve concrète des objectifs de l'entité sioniste d'effacer de la carte le peuple palestinien.

Dans un communiqué repris mercredi par des médias, le ministère turc des Affaires étrangères "a condamné le meurtre de dizaines de civils par l'armée d'occupation dans une école où des citoyens s'étaient réfugiés dans la ville de Khan Younes".

"Ces attaques montrent également que le gouvernement (sioniste) cherche à saper les chances de parvenir à un cessez-le-feu", a ajouté la même source.

Et de souligner que "les responsables sionistes seront tenus responsables devant la loi de ces actions qui font fi de toutes les valeurs humaines et du droit international".

Les forces d'occupation sionistes ont commis un nouveau massacre, mardi soir, en ciblant une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Ghaza, faisant au moins 29 martyrs et plus de 53 blessés, dont des cas graves.

Ghaza : le Croissant-Rouge se dit incapable d'agir en raison des bombardements de l'armée sioniste

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré mercredi que ses équipes des salles d'opérations recevaient des dizaines d'appels de détresse humanitaire en provenance de la ville de Ghaza, sans que ses ambulances ne puissent les atteindre, en raison de l'intensité des bombardements de l'armée d'occupation sionistes.

Cité par l'agence de presse Wafa, le Croissant-Rouge a affirmé que les rapports de terrain du gouvernorat de Ghaza affirment tous que les conditions de vie de la population sont extrêmement tragiques et les forces d'occupation continuent de cibler les zones résidentielles et de s'efforcer de déplacer les citoyens de leurs lieux de résidence et des centres d'hébergement.

Il a dénoncé, à cet égard, le bombardement mardi soir par l'armée d'occupation d'une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Ghaza, faisant au moins 29 martyrs et plus de 53 blessés, dont des cas graves et critiques.

Pour rappel, le Croissant-Rouge palestinien avait annoncé, tôt mardi, que tous ses centres médicaux à Ghaza étaient hors service en raison des ordres d'évacuation émanant des forces d'occupation sionistes dans de nombreux quartiers de la ville.

Dans un communiqué, il avait indiqué que "tous ses centres médicaux et cliniques d'urgence dans le gouvernorat de Ghaza étaient hors service, en raison des évacuations forcées imposées par l'occupant dans diverses zones du gouvernorat (de Ghaza) où se trouvent ces centres médicaux et cliniques".

Lazzarini: ‘’l'entité sioniste a bombardé les deux tiers des écoles de l'UNRWA à Ghaza’’

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a fait savoir, mercredi, que l'entité sioniste a bombardé les deux tiers des écoles de l'agence depuis le début de son agression contre la bande de Ghaza, le 7 octobre 2023.

"Depuis le début de l'agression sioniste, les deux tiers des écoles de l'UNRWA à Ghaza ont été frappées par l'armée sioniste, certaines ont été bombardées et beaucoup gravement endommagées", a écrit M.Lazzarini, dans un message sur la plateforme X, faisant remarquer que "4 écoles ont été frappées au cours des 4 derniers jours".

Le chef de l'UNRWA a souligné, à ce propos, que "les écoles à Ghaza sont passées de lieux sûrs d'éducation et d'espoir pour les enfants à des refuges surpeuplés et finissent souvent par devenir des lieux de mort et de misère".

Et de déplorer que "neuf mois plus tard (après le début de l'agression sioniste), sous nos yeux, les tueries, la destruction et le désespoir incessants et sans fin se poursuivent".

Avant d'alerter : "Ghaza n'est pas un endroit pour les enfants", affirmant que "le mépris flagrant du droit international humanitaire ne peut pas devenir la nouvelle norme".

Il a appelé, enfin, à un "cessez-le-feu immédiat avant de perdre ce qui reste de l'humanité commune".

Mardi soir, 25 Palestiniens sont tombés en martyrs et 53 autres ont été blessées dans un bombardement de l'armée d'occupation d'une école abritant des personnes déplacées dans la ville d'Abasan, à l'est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Ghaza, selon le ministère palestinien de la Santé de l'enclave.

Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l’homme : "les Palestiniens n'ont nulle part où se tourner à Ghaza"

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a exprimé, mardi, sa consternation face à l’émission de nouveaux ordres d’évacuation par l'entité sioniste pour les habitants de la ville de Ghaza, souligant que les Palestiniens n'ont plus aucun autre endroit vers lequel se tourner.

L'organe onusien a indiqué que le 7 juillet, les forces sionistes "ont donné l'ordre aux civils des zones centrales de la ville de Ghaza, y compris les zones d'Al-Tuffah et d'Al-Daraj, d'évacuer immédiatement la zone située à l'ouest de la ville", tout en affirmant que les forces sionistes "ont intensifié leurs frappes au sud et à l'ouest de la ville de Ghaza, ciblant les mêmes zones vers lesquelles elles avaient ordonné aux habitants de se déplacer".

Le Haut-Commissariat a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant les ordres d'évacuation émis par les forces sionistes, affirmant que "ces ordres prêtent souvent à confusion car les gens se sont déplacés vers des zones où se déroulent des opérations militaires". Il a appelé enfin à "un cessez-le-feu immédiat".