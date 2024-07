Des zones en République Centrafricaine (RCA), notamment minières et frontalières, continuent de subir des attaques des groupes armés, a alerté un expert indépendant des Nations Unies.

Au Conseil des droits de l’homme, l’Expert indépendant de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en RCA, Yao Agbetse, a rappelé mardi l’attaque dont a fait l’objet en juin dernier la sous-préfecture de Ndélé. Les villages de Diki, Miamani et Chari ont ainsi fait l’objet d’une attaque par un groupe armé non identifié qui "vole, tue, agresse, sème la terreur et perturbe les activités commerciales et agricoles des populations civiles".

Ayant été repoussé en février par les Forces armées centrafricaines (FACA), le groupe est revenu à la faveur du retrait des FACA et de leurs alliés.

L’insécurité a été également "omniprésente" le 25 mai dernier dans les zones périphériques de Birao. En avril, la MINUSCA avait déployé ses éléments en soutien aux FACA à Am-Dafock, à la frontière avec le Soudan", a déclaré M. Agbetse.

En outre, au cours des deux premières semaines d’avril, le groupe armé des 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation) a tué 24 civils dans l’Ouham-Pendé au Nord-Ouest de la RCA.

"Dix ans après la mise en place de la MINUSCA et cinq ans après l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA), la RCA est à la croisée des chemins", a fait valoir l’expert.